MOSTRA A VILLETTA BARREA: 4^ EDIZIONE LOCUS, QUANDO L’ARTE INCONTRA GLI ELEMENTI DELLA NATURA:  ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO      

Edificio scolastico Teodorico Ciarletta – Piazza dei Trattati Europei

di Principia Bruna Rosco

(mi-lorenteggio.com) Villetta Barra, 13 agosto 2025 – Sotto un cielo terso che sembrava benedire l’incontro tra arte e natura, il 9 agosto 2025 Villetta Barrea ha aperto le porte alla bellezza con l’inaugurazione della mostra collettiva di pittura “Locus 4 – Aria, Acqua, Terra, Fuoco”.

Un’esplosione di colori e suggestioni ha accolto il pubblico nell’Edificio scolastico di Piazza Trattati Europei, trasformato per l’occasione in un percorso sensoriale tra i quattro elementi che da sempre plasmano la vita e l’immaginario umano.

Alla cerimonia hanno preso parte:

il Sindaco di Barrea, Aldo Di Benedetto,

il Sindaco di Civitella Alfedena, Giuseppe Rossi,

il Consigliere comunale Massimo Di Nunzio, in rappresentanza del sindaco di Villetta Barrea Giseppina Colantoni.

L’evento, giunto alla IV Edizione, dedicato agli elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco, ideato e curato da Myriam D’Andrea, ha coinvolto un ricco gruppo di artisti (23 artisti in età compresa dai 14 agli 86 anni) provenienti da realtà e percorsi diversi, uniti dal desiderio di interpretare e celebrare la forza della natura.

Myriam D’Andrea ha aperto l’evento affermando che gli artisti hanno dipinto secondo la individuale percezione degli elementi ed il valore simbolico da ciascuno attribuito: l’Aria è il respiro del Mondo, l’Acqua è la sorgente della vita, la Terra è il luogo dove le piante mettono le radici e che noi calpestiamo,il Fuoco è l’energia che riscalda, brucia e purifica.

Questi elementi, afferma la D’Andrea ”sono maggiormente percepiti in un territorio protetto come il Parco, dove vengono considerati importanti per definire lo stato dell’ambiente. Gli artisti si sono ispirati ai suddetti elementi che coesistono nel percepibile e nell’invisibile nell’Universo e nel nostro quotidiano, consapevoli che la suddivisione è dettata principalmente dal bisogno della mente di dare un ordine ed un nome alle cose”.

È intervenuto il Sindaco di Barrea, Aldo di Benedetto, che ha ringraziato tutti gli artisti per l’impegno profuso: “Ci sono due motivi che mi hanno spinto ad aderire a questo evento – ha affermato il Sindaco di Barrea – il primo è Myriam D’Andrea che da moltissimi anni porta avanti l’arte come rappresentazione della vita; l’altro motivo è quello dell’acqua. In merito a questo elemento vorrei che Barrea potesse avere un’identità quale Paese dell’acqua per via delle molteplici sorgenti nel suo comprensorio”.

Il Sindaco di Civitella Alfedena, Giuseppe Rossi, a sua volta ha ringraziato tutti gli artisti e apprezzato le opere esposte, Aggiunge:“Ho ritenuto fondamentale l’elemento aria e promuovermi per assicurare ai residenti e a chi viene a soggiornare in questi luoghi la qualità della stessa. Per quanto riguarda il Fuoco, purtroppo, ci dobbiamo difendere, per questo, sono grato all’abbondanza di acqua del lago di Barrea che ne permette il prelievo attraverso i Canadair che si adoperano per spegnerlo. Per quanto riguarda la Terra dobbiamo occuparci di conservarla al meglio. Le nostre amministrazioni, unitamente a quelle del Parco, collaborano quotidianamente per la conservazione di questi elementi”.

Il Consigliere comunale Massimo Di Nunzio ha portato i saluti della Sindaca di Villetta Barrea, Giuseppina Colantoni, impossibilitata a partecipare per ragioni istituzionali. Lo stesso ha affermato che è stato preso i “Canadair”, fratello alato come oggetto rappresentativo ed è stato realizzato in occasione della mostra un video dal Gruppo di Protezione Civile di Villetta Barrea “Il Canadair, fratello alato”. Il filmato è disponibile in mostra fino al 22 agosto.

In mostra si potrà anche vedere il video della scorsa edizione della mostra Locus 3 dedicata alle Stagioni.

Sono infine collegate alla Mostra escursioni ed altre iniziative gratuite o in convenzione, tra cui una gita in canoa o una passeggiata a cavallo.

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming live da Radio Parco su Facebook.

Fino al 22 agosto il pubblico potrà immergersi in questo viaggio tra colori, simboli e forze primordiali, scoprendo come l’arte riesca sempre a trasformare in emozione ciò che la natura ci dona ogni giorno.

ARTISTI ed OPERE

Hanno partecipato ventitré artisti italiani, in età compresa dai quattordici agli ottantasei anni. Il riferimento agli elementi è determinato unicamente dalla percezione e relativa indicazione da parte degli artisti.

Michelino Beniamino: Villetta-La torre di San Sebastiano, ARIA, 35×25, acquerello, 2025. Cascatelle, ACQUA, 28×20, acquerello, 2025

Paola Cocuzzi: “In balia del vento”, ARIA, 50×50, olio su tela, 2025. “Tradizioni”, fuoco, 70×100, olio su tela, 2025.

Myriam D’Andrea: “La Forma”, ACQUA, tempera, cm 30×40, 2025; “Neve”, ACQUA, olio, cm 73×40, 1970

Silvana D’Angelo: Introspezione, ACQUA, con cornice cm 30×40, acquerello, 2025 Vitalità, FUOCO, con cornice cm 30×40, acquerello, 2025

Luisa De Lisi: “Lilith”, ARIA-ACQUA, 50X65, Tecnica mista: acrilico, pastelli, pasta di piombo, 2025. Terra e Fuoco, “Estia”, 50×65, Tecnica mista acrilico pastelli, pasta di piombo, 2025.

Rita Denaro: “La pineta” (nel fuoco), FUOCO, 80×60, acrilico, 2019. “Paesaggio rovente”, terra, 80×60, acrilico, 2023.

Mario Di Cosmo: “Sussurri tropicali”, ACQUA, 30×40, olio su tela, 2025. “La ragazza del terreno dorato”, TERRA, 30×40, olio su tela, 2025.

Daniela Di Gregorio: Il 5° Elemento, ARIA-ACQUA-TERRA-FUOCO, acrilico su tela, 50 x70

Giovanni Fusco: “La ruggine”, FUOCO, 40X50, acrilico, 2024; “Vortice”, FUOCO, 50×70, acrilico, 2023

Maria Iacobucci: “Lago di Barrea”, ACQUA, 35×45, olio, 2000; FUOCO, “Las acidule”, 50×40, olio, 2025.

Carlo Alessandro Manzo: “Disegno abruzzese”, TERRA-ACQUA, 34×44, olio, 2025. “Wind stopping the rain”, ACQUA – aria, 62×42, olio, 2021.

Angela Mascia: Cascate e montagne, ACQUA-TERRA, mezzopunto su tela Aida 25 x 35.

Sofia Natalicchio: “Bagno al tramonto,” ACQUA, 24×33, matite colorate, 2025.

Vento fra i capelli, ARIA, 24X33, matite colorate, 2025.

Salvatore Pastore: Mare in tempesta, ACQUA, cm 40×60, olio su tela, 2025.

Luigi Ramazzotti: terra; “Faggi nella Val di Rose”, 50×60, olio, 2024. TERRA,, “Il vecchio faggio”, 40×50, olio, 2019. Principia Bruna Rosco: aria, “La primavera”, cm.100×70, olio su tela a spatola. Fuoco, “Il futuro” cm. 50×60 tecnica mista su tela a spatola.

Elena Rossi: “Barrea con il lago”, ACQUA, cm 40×30, acquerello, 2025

“Sfumature”, ACQUA, cm 34×23, mista gouache ed acquerello, 2023

Patrizia Ruggiero: “Terra mia”, TERRA 50×60, acrilico su tela, 2020. TERRA, “Brughiera”, 24×30, olio su tela, 2025.

Barbara Sansonetti : “Tranquillità”, 2025, ACQUA, acrilico 70×50.

: “Tranquillità”, 2025, ACQUA, acrilico 70×50.

Massimo Tanca: “Accreazione” ARIA-ACQUA-TERRA-FUOCO, 50×70, gessetti colorati digito pittura su carta, 1999. “ 2.534.732.432” ARIA-ACQUA-TERRA-FUOCO, 50×70, gessetti colorati digito pittura su carta, 2000.

Francesca Toni: “Fuoco & Rinascita, Fenice”, FUOCO 30×40, acquerello, 2025. “Abissi e mistero”, ACQUA, 70×60, acquerello e foglia d’oro, 2024.

Beatrice Zappia: “Il museo dell’acqua”, ACQUA, 200X120, olio su tela, 2022.

Principia Bruna Rosco