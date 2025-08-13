Palio di Siena, definito in prefettura il piano sicurezza per il 16 agosto

(mi-lorenteggio.com) Siena, 13 agosto 2025 – È pronto il dispositivo di sicurezza per il Palio delle Contrade, che si svolgerà a Siena il 16 agosto prossimo. Tutte le misure sono state definite durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico, presieduta dal prefetto Valerio Massimo Romeo, lo scorso giovedì.

Alla luce dei risultati positivi ottenuti a inizio luglio, in occasione del Palio dedicato alla Madonna di Provenzano, il comitato ha deciso di confermare l’assetto organizzativo già sperimentato, introducendo alcune misure rafforzative. In particolare:

sarà intensificata, a cura della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, l’attività di controllo del territorio nelle zone della città non direttamente coinvolte dalla manifestazione;

rimarranno interdette al traffico le direttrici di accesso a piazza del Campo, per impedire l’ingresso di veicoli non autorizzati;

sarà potenziato il filtraggio del pubblico in ingresso in piazza, attraverso controlli sistematici con metal detector;

la Polizia Stradale rafforzerà il pattugliamento lungo le principali arterie di collegamento con la città, in previsione di un consistente aumento del traffico veicolare.

L’intero dispositivo interforze prevede anche l’impiego di reparti inquadrati nelle aree interessate dalla manifestazione, che verranno preventivamente bonificate.

Particolare attenzione è stata dedicata infine agli aspetti sanitari: saranno presenti presidi mobili pronti a intervenire in caso di emergenze, mentre i servizi veterinari garantiranno la tutela degli animali nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Redazione