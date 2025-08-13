Senzatetto, domani a Milano: anguriata di Ferragosto di Progetto Arca

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 agosto 2025. Domani, giovedì 14 agosto, alle ore 11, nel piazzale della Stazione Centrale di Milano torna la consueta “anguriata di Ferragosto” dedicata da Fondazione Progetto Arca alle persone sole e senza dimora, per consegnare cibi freschi e beni di prima necessità, regalare un momento di chiacchiere e sorrisi in una giornata che per tutti vuole essere di festa, sensibilizzare i cittadini sulla condizione delle persone fragili che anche nel periodo più caldo dell’anno fanno i conti con le difficoltà della strada e la solitudine.

I volontari distribuiranno porzioni di anguria fresca, oltre ad acqua e ghiaccioli, e kit di biancheria intima.