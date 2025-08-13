Sicurezza Milano. Scurati (Lega): “Serve tolleranza zero su campi rom e famiglie di minori colpevoli di omicidio. Questo è il risultato delle politiche di Sala su integrazione”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 agosto 2025 – “L’omicidio di Cecilia De Astis travolta e uccisa a Milano da un’auto rubata guidata da quattro ragazzini rom tra gli 11 e i 13 anni, è la prova lampante del fallimento delle politiche di Beppe Sala sui campi nomadi. Mentre Milano piange una vittima innocente, le famiglie dei minori se ne vanno indisturbate dal campo rom abusivo di via Selvanesco, e i giornalisti che documentano vengono presi a sassate”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, chiedendo lo sgombero immediato del campo abusivo, l’intervento dei servizi sociali per togliere i minori alle famiglie e collocarli in comunità protette, la revoca della patria potestà a chi educa i figli al crimine.

“Questa tragedia è l’ultimo di tanti risultati di un sistema che tollera l’illegalità – conclude Scurati –. A Milano oggi serve tolleranza zero sulla sicurezza: dai campi rom, alla criminalità nelle stazioni, in strada e sui mezzi pubblici, il contrario di quanto fatto fino ad ora dal sindaco Sala”.

Redazione