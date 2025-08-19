Como, la Polizia di Stato arresta 27enne marocchino per rapina al supermercato LIDL di viale Innocenzo XI

(mi-lorenteggio.com) Como, 19 agosto 2025 – Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato di Como ha arrestato un 27enne marocchino, residente ad Eboli (SA) ma di fatto senza fissa dimora, per rapina impropria presso l’attività commerciale LIDL di viale Innocenzo XI a Como.

Gli agenti delle Volanti dell’U.P.G.S.P., intervenuti immediatamente sul posto, hanno raccolto la testimonianza del capo filiale, che accortosi del girare sospetto di un uomo tra gli scaffali del supermercato, lo aveva notato nascondere degli articoli nello zaino.

Il Responsabile dell’esercizio commerciale ha provveduto a fermare l’uomo mentre tentava di superare le casse con gli alimenti e gli indumenti sottratti per un valore di circa 40 euro.

Giunto alle casse il 27enne ha tentato di divincolarsi nel tentativo di uscire senza pagare il corrispettivo, spintonando il responsabile che, bloccato con l’aiuto di un cliente presente in quel momento all’interno del negozio, riusciva a trattenerlo fino all’arrivo delle Volanti.

I poliziotti, sentito il capo filiale ed effettuata la perquisizione nello zaino dello straniero, hanno rinvenuto gli oggetti sottratti dagli scaffali del supermercato, prontamente restituiti.

L’uomo è stato accompagnato in Questura per l’identificazione, dove sono emersi a suo carico diversi precedenti di Polizia tra cui ricettazione, porto d’armi e oggetti atti ad offendere, nonché furto aggravato. E’ risultato anche avere un provvedimento di allontanamento emesso dal Commissariato di P.S. “Garibaldi Venezia” di Milano e una richiesta di “permesso di soggiorno” sospesa dalla Questura di Salerno in quanto in fase di rigetto.

Al termine delle procedure di fotosegnalamento e dei rilievi dattiloscopici è stato arrestato per rapina impropria.

Contattato il P.M. che ha confermato l’arresto, l’uomo sarà giudicato domani mattina alle ore 11.00 con rito direttissimo.