MALTEMPO. ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO TEMPORALI E GIALLA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO

A partire dalle ore 21 di oggi, martedì 19 agosto. Domani chiusi i parchi della città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 agosto 2025 – Un’allerta meteo arancione (moderata) per rischio temporali e allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 21 di oggi, martedì 19 agosto, è stata diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia.



Date le previsioni delle prossime ore si è resa necessaria la chiusura dei parchi della città per la giornata di domani, mercoledì 20 agosto. L’accesso al Museo di Storia Naturale e all’Acquario Civico sarà garantito tramite percorsi transennati e in sicurezza.



È molto importante durante l’allerta meteo, in particolare a partire dalla seconda metà del pomeriggio di oggi, abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Infine è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie.



In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.



Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.