Rocca (Fratelli d’Italia): “via Bonfadini un anno fa lo sgombero del campo nomadi, l’area è ancora da bonificare”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 agosto 2025 – “È passato oltre un anno dallo sgombero del campo nomadi di via Bonfadini, l’annunciata bonifica dell’area per consegnarla poi a Sogemi non è mai avvenuta. Decine e decine di carcasse d’auto e rifiuti di ogni genere sono ancora presenti in questo angolo di Milano tra l’ortomercato e la ferrovia.

Come al solito ci troviamo di fronte alle promesse mancate della Giunta Sala e della sinistra milanese: grandi proclami, annunci di riqualificazioni che sono un nulla di fatto. Presenterò un’Interrogazione e chiederó una Commissione consiliare per sapere quali sono le intenzioni del Comune di Milano e per quale motivo i lavori di riqualificazione dell’ex campo nomadi sono fermi.

Ricordo che l’area è ancora oggetto di significativi incendi e nuove occupazioni abusive che preoccupano i residenti dei quartieri limitrofi.”

Dichiara Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.

Redazione