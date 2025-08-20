Rho. Al via le asfaltature su alcune strade e su alcuni marciapiedi del territorio

Divieti di sosta nei tratti interessati per consentire i lavori

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 agosto 2025 – Le lavorazioni per il rifacimento delle pavimentazioni stradali prenderanno il via nella zona di Passirana lunedì 25 agosto 2025.

VIA RATTI (tratti)

PARCHEGGIO TAVERNA/COTTOLENGO

VIA ANCONA (tratti)

VIA FIRENZE (tratti)

VIA PERUGIA (tratti)

VIA CANTU’ (tratti)

VIA SETTEMBRINI (ingresso rotatoria)

VIA SANT’AMBROGIO

VIA LATTUADA

VIA TRENTO (tratto dosso-semaforo)

Vicolo FRATELLI BANDIERA

Sono previsti anche interventi sui marciapiedi in alcuni tratti delle vie Cantù, Ancona e Taverna. I tecnici collocheranno i cartelli che indicano i divieti di sosta 48 ore prima degli interventi, come previsto dall’Ordinanza 60/2025.

“Prendono il via alcuni dei lavori previsti nel piano di manutenzione delle strade rhodensi – dichiarano l’assessora Valentina Giro e il Sindaco Andrea Orlandi – Gli uffici, che stanno seguendo in contemporanea diversi cantieri, stanno mettendo in atto uno sforzo notevole e ringraziamo tutti coloro che contribuiscono con la loro professionalità a garantire opere al servizio dei cittadini. Ci scusiamo per i disagi che la popolazione potrebbe subire in fase di cantiere: in pochi giorni le diverse strade verranno riaperte alla circolazione, migliorate nel loro assetto”.