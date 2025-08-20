Cortina, settembre d’altura: sapori di montagna, sport e cultura tra rifugi e sentieri

Il Delicious Festival Dolomiti (26-27 settembre) è il grande evento multisport di fine stagione, con trail running tra i più suggestivi delle Dolomiti: Delicious Trail Dolomiti (long distance: 43 km), Medium (35 km) e Short Trail (23 km), il Mini Delicious Trail per i più piccoli e l’evento “Amici del Delicious” con il coinvolgimento dei migliori ristoratori locali. Cuore del festival è il PalaDelicious a Pocol, dove si terranno degustazioni gourmet, feste serali, musica e dj set. I piatti saranno preparati dallo Chef Team Cortina e dai rifugi dell’area Cortina Delicious. L’evento è aperto a tutti (info: delicioustrail.it).A chi ama la mountain bike è dedicata la Cortina Enduro Race (11-12 settembre), nel nuovo bike park di Socrepes, per vivere la discesa tra boschi e trail adrenalinici (info: dolomitibikecompany.com). Per i giovanissimi, sabato 6 settembre si tiene il Mini Downhill (2013–2019), mentre sabato 13 va in scena il Campionato Regionale FCI di Downhill.E per chi preferisce il benessere al ritmo soft, prosegue fino al 16 settembre il ciclo di lezioni di yoga ad alta quota ogni giovedì mattina (ore 10:30) sul prato antistante il Masi Wine Bar al Druscié, facilmente raggiungibile in cabinovia.