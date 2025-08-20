Cortina, settembre d’altura: sapori di montagna, sport e cultura tra rifugi e sentieri

|(mi-lorenteggio.com) Cortina d’Ampezzo, 20 settembre 2025_ Settembre è il momento più autentico per scoprire la Regina delle Dolomiti. Le luci limpide dell’alta quota, i rifugi ancora aperti, gli impianti in funzione e un ricco calendario di eventi regalano un’esperienza dolomitica completa tra gastronomia, sport, musica e benessere. Grazie al prolungamento dell’apertura di diversi impianti del Consorzio Cortina Skiworld, residenti e viaggiatori possono ancora raggiungere i panorami più iconici e vivere appuntamenti unici immersi nella natura.
|Outdoor e adrenalina: tra gare trail, downhill e yoga panoramico
|Il Delicious Festival Dolomiti (26-27 settembre) è il grande evento multisport di fine stagione, con trail running tra i più suggestivi delle Dolomiti: Delicious Trail Dolomiti (long distance: 43 km), Medium (35 km) e Short Trail (23 km), il Mini Delicious Trail per i più piccoli e l’evento “Amici del Delicious” con il coinvolgimento dei migliori ristoratori locali. Cuore del festival è il PalaDelicious a Pocol, dove si terranno degustazioni gourmet, feste serali, musica e dj set. I piatti saranno preparati dallo Chef Team Cortina e dai rifugi dell’area Cortina Delicious. L’evento è aperto a tutti (info: delicioustrail.it).A chi ama la mountain bike è dedicata la Cortina Enduro Race (11-12 settembre), nel nuovo bike park di Socrepes, per vivere la discesa tra boschi e trail adrenalinici (info: dolomitibikecompany.com). Per i giovanissimi, sabato 6 settembre si tiene il Mini Downhill (2013–2019), mentre sabato 13 va in scena il Campionato Regionale FCI di Downhill.E per chi preferisce il benessere al ritmo soft, prosegue fino al 16 settembre il ciclo di lezioni di yoga ad alta quota ogni giovedì mattina (ore 10:30) sul prato antistante il Masi Wine Bar al Druscié, facilmente raggiungibile in cabinovia.
|Gusto d’alta quota: colazioni all’alba e festival gourmet
|Settembre a Cortina è sinonimo di alta cucina con vista: al Rifugio Averau (12, 19 e 26 settembre) e al Rifugio Nuvolau (4, 11 e 18 settembre) si può assistere all’alba sulle Dolomiti gustando la vera colazione di montagna, tra silenzio e colori d’autunno. Il 13 settembre torna anche The Queen of Taste, il festival dell’alta cucina giunto alla nona edizione. Tra le novità: anche qui la Colazione in Quota al Rifugio Col Druscié con il pasticcere Massimo Alverà e ospiti stellati, e il Cortina Chef Tour, pranzo itinerante in sei tappe firmato dallo Chef Team Cortina con ospiti d’eccezione come Enrico Bartolini, Giancarlo Cortinovis, Chris Oberhammer e altri protagonisti dell’alta cucina italiana (info: thequeenoftaste.cortinaforus.it).
|Cultura e sport: musica e mostre sopra i 2000 metri
|La montagna canta: sabato 6 settembre, al Rifugio Scoiattoli, ultimo appuntamento della rassegna “Tramonto in Musica” con il Coro Edelweiss ANA Monte Grappa, che accompagna il calare del sole con canti della tradizione alpina in uno degli scenari più scenografici delle Dolomiti, le Cinque Torri.Fino al 26 settembre, la stazione di Cima Tofana ospita la mostra fotografica “Per Aspera ad Astra”, dedicata alla tradizione alpinistica di Cortina e alla storia delle sue guide.Sempre in quota, il Lagazuoi Expo Dolomiti presenta la mostra dei Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, dedicata alle innovazioni legate alla montagna nei campi di design, comunicazione e sostenibilità.
|Un ultimo brindisi d’estate
|Con settembre inizia la fine della stagione estiva, e con lei iniziano le chiusure degli impianti, a cominciare dal 7 settembre quando farà l’ultimo giro la Cortina Skyline. Dal 14 settembre chiudono gli impianti in Auronzo e dal 21 settembre, non sarà più operativa la seggiovia Rio Gere/ Son Forca sul Cristallo. Gli impianti della Tofana chiuderanno ufficialmente il 28 settembre, ma resteranno aperti eccezionalmente il weekend del 25-26 settembre per permettere a tutti di godere di un ultimo brindisi panoramico al Masi Wine Bar del Druscié, con l’Amarone Costasera di Masi e i colori caldi dell’autunno che avanza. Non tutto, però, si esaurisce con il mese di settembre. Sulle 5 Torri e sul Lagazuoi si potrà ancora salire ad ammirare le vette fino a ottobre inoltrato, il 5 e il 19 ottobre, rispettivamente. Per acquistare i pass online ed essere aggiornati sulle aperture, che potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo e all’avanzamento dei lavori di manutenzione, si possono consultare il sito skipasscortina.com e i canali social di Cortina SkiWorld.