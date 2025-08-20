Il Questore di Milano sospende la licenza a bar di Vittuone

(mi-lorenteggio.com) Vittuone, 20 agosto 2025 – Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione delle licenze per 10 giorni all’esercizio pubblico denominato “Bar Tabacchi della Piazza”, sito in via Villoresi n.6 a Vittuone (MI).

Ieri i militari del Comando Stazione Carabinieri di Sedriano (MI) hanno notificato la sospensione alla titolare del locale che, a seguito di numerosi controlli svolti tra luglio 2024 e marzo scorso, è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia, anche in materia di armi, stupefacenti e Codice della Strada. Lo scorso novembre, i militari sono intervenuti presso il locale in quanto, durante una festa di compleanno, una decina di ragazzi si comportavano in modo estremamente maleducato, a causa dell’assunzione di bevande alcoliche; uno di essi, in particolare, aveva aggredito senza motivo un avventore in procinto di uscire dal locale, spintonandolo e colpendolo con calci e pugni, causandogli lesioni guaribili in cinque giorni, per poi allontanarsi dal bar unitamente al gruppo, prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. Lo scorso dicembre, i Carabinieri della Stazione di Bareggio (MI) sono intervenuti presso il bar, ancora aperto, per la segnalazione di rumori molesti e sul posto individuavano diversi avventori in stato di alterazione alcolica e con precedenti penali e di polizia. Nel mese di marzo 2025, i militari dell’Arma sono intervenuti presso il bar per una lite tra una persona nota agli operanti, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol, e altri soggetti rimasti ignoti. Il mese dopo, invece, i militari della Stazione di Corbetta (MI) sono intervenuti in piazza Italia, nei pressi del locale, per un’aggressione da parte di un gruppo di giovani ai danni di un anziano che è stato anche derubato. Infine, lo scorso giugno, i carabinieri della stazione di Sedriano sono intervenuti nella medesima piazza per la segnalazione di schiamazzi ed esplosione di petardi.

Il locale inoltre è stato anche oggetto di diversi esposti e segnalazioni per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica presentati sia da residenti nella zona sia da Autorità cittadine.