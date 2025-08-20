Paura a Malpensa: uomo incendia banco del check in e rompe monitor, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Milano Malpensa, 20 agosto 2025 – Stamane, intorno alle ore 11.00, un 28enne originario del Mali, ha gettato liquido infiammabile in un cestino collocato vicino ai banchi del check in 13 e ha appiccato un incendio, senza ragioni apparenti. Le fiamme si sono propagate in fretta oltre ad un fumo intenso, provocando la fuga dei passeggeri in attesa. L’uomo, ha poi preso a martellate i monitor dell’aerostazione, finché non è stato fermato con la forza da un addetto alla sicurezza dello scalo, che dopo avergli brevemente parlato lo ha bloccato.

L’uomo è stato arrestato dalla Polaria, in attesa del processo per direttissima fissato per domani, giovedì 21 agosto.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che hanno evacuato il terminal 1, spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, l’area.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha commentato l’episodio sui social postando il video dell’incendio. «Straniero, con “permesso di protezione internazionale. Una delle “risorse” che ci pagheranno le pensioni, secondo la sinistra».

“Ancora una volta assistiamo a un episodio che dimostra tutte le falle di un sistema che concede protezioni internazionali con troppa leggerezza. A Malpensa un 26enne del Mali, con problemi psichici conclamati e titolare di protezione sussidiaria, ha tentato una strage appiccando un incendio nell’area check-in, creando panico tra i passeggeri e danni alla struttura. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma poteva finire in tragedia”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, commentando l’episodio avvenuto questa mattina al Terminal 1 di Malpensa.

“È inaccettabile – prosegue Scurati – che soggetti con gravi problematiche e potenzialmente pericolosi possano circolare liberamente grazie a un titolo di soggiorno che ormai viene concesso in modo indiscriminato. La Lega lo denuncia da anni: questo sistema va rivisto radicalmente”.

“Non bastano le solite parole di condanna – conclude – servono controlli seri e norme più rigide: chi rappresenta un rischio per la comunità non deve restare in Italia”.