PRESIDENTE FONTANA: CAMPIONATI CANOTTAGGIO 2026 A VARESE, UN’OTTIMA NOTIZIA

IL GOVERNATORE: LA LOMBARDIA CONFERMA LA SUA AFFIDABILITA’ NELL’ORGANIZZARE EVENTI SPORTIVI DI LIVELLO MONDIALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 agosto 2025 – “Varese sarà protagonista del canottaggio internazionale. Dal 30 luglio al 2 agosto 2026 ospiterà i Campionati Europei, con oltre 500 atleti provenienti da più di 30 nazioni”.

Lo sottolinea sui suoi profili social il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“La scelta del comitato – prosegue – è ricaduta sul campo di regata della Schiranna. Un’ottima notizia che arriva proprio mentre all’Idroscalo di Milano sono iniziati i Mondiali di canoa e paracanoa 2025”.

“Un riconoscimento importante per il nostro Paese e per la Lombardia, che – commenta il governatore – conferma la sua affidabilità nell’organizzazione di eventi sportivi di livello mondiale. Complimenti alla Federazione Italiana Canottaggio e a tutte le istituzioni che hanno lavorato insieme per raggiungere questo traguardo”.

Redazione