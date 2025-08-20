Rho. Vetrina dello Sport al parcheggio di via Cornaggia

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 agosto 2025 – Quello dello Sport rhodense è un mondo davvero ricco di presenze: decine di associazioni capaci di aggregare bambini, giovani, persone di ogni età; preparatori in grado di formare chi vuole praticare numerose discipline; atleti che si distinguono in manifestazioni di alto livello.

Per farsi conoscere da chi vuole avviare una vita sportiva, in particolare i più piccoli, le associazioni sportive di Rho propongono per sabato 6 settembre, dalle 10 alle 19, la tradizionale Vetrina dello Sport, che si svolgerà nel parcheggio di via Cornaggia all’angolo con corso Europa, vicino a Villa Burba. Accanto ai gazebo delle diverse associazioni e discipline, verrà allestito un tatami per consentire alcune esibizioni.

La Vetrina dello Sport, che si ripete ogni anno all’inizio di settembre, rappresenta un’occasione unica per conoscere l’offerta sportiva e ricreativa della città: ai gazebo si potranno trovare indicazioni su corsi, orari, costi e si forniranno risposte a tutti i dubbi di ragazzi e genitori.

Sull’area interessata sarà in vigore il divieto di sosta dal mattino e fino alla fine della manifestazione. Si potrà parcheggiare in via Pertini, lungo via Cornaggia, in via Aldo Moro.

L’organizzazione dell’evento è a cura delle associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa, insieme con la Consulta Cittadina dello Sport e l’Assessorato allo Sport del Comune di Rho.

“Sono davvero tante le discipline che in città vengono praticate, meritano di essere al centro dell’attenzione – spiega l’assessore allo Sport, Alessandra Borghetti – Il mondo sportivo rhodense è ricchissimo ed è animato da persone spinte da grande passione: la Vetrina permette di farlo conoscere a chi ancora non è al corrente di tutte le opportunità in campo. Invitiamo tutti a partecipare e ad apprezzare le esibizioni che alcune realtà si preparano a proporre. Vi aspettiamo in via Cornaggia pronti a rispondere a ogni domanda”.

Redazione