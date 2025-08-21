ARRESTATI IN FLAGRANZA DI REATO 2 MINORI PER RAPINA AGGRAVATA IN CENTRO CITTA’

(mi-lorenteggio.com) Monza, 21 agosto 2025 – Nel pomeriggio di ieri, 19 agosto 2025, intorno alle ore 16.00, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti in corso Milano, nei pressi della Stazione ferroviaria, traendo in arresto due minori responsabili del reato di rapina aggravata ai danni di un ragazzo minore di età.​

I giovani, in compagnia di un terzo coetaneo non imputabile per età, si erano avvicinati a un passante minacciandolo di morte e aggredendolo fisicamente, provocandone la caduta a terra, per poi sottrargli la borsa a tracolla contenente denaro ed effetti personali.​

L’immediato intervento delle Volanti, di passaggio nella zona, ha consentito di interrompere l’azione criminosa: gli agenti, notata la lite in corso, hanno inseguito e bloccato i tre minori che, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, si erano dati alla fuga in direzione del centro cittadino.

I due minori arrestati, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2011, risultano già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e per episodi di violenza, tra cui rapine, furti, incendi e danneggiamenti. Il terzo minore, nato nel 2012, non imputabile per età, è stato affidato al padre secondo quanto previsto dalla normativa vigente.​

Gli arrestati sono stati condotti presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

La vittima è stata soccorso e si è recata presso il nosocomio per le prime cure, riportando la rottura di una costola.