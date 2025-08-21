Como, danneggia un’auto di turisti tedeschi nel parcheggio del supermercato Carrefour di via Recchi: denunciato un 25enne marocchino irregolare

(mi-lorenteggio.com) Como, 21 agosto. 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella mattinata di ieri, su indicazioni della Sala Operativa della Questura a cui è giunta la segnalazione da parte di un gruppo di giovani turisti stranieri del danneggiamento dei vetri della loro auto lasciata per pochi minuti in sosta nell’area del parcheggio del supermercato Carrefour Express di via Recchi, ha denunciato in stato di libertà per danneggiamento, un 25enne marocchino domiciliato a Milano, ma di fatto senza fissa dimora. E’ risultato con precedenti di polizia e noto alle forze dell’ordine per una serie di reati in materia di violazione delle norme sull’immigrazione e con ben tre condanne in materia di stupefacenti.

Le volanti dell’U.P.G.S.P. intervenute in via Recchi a seguito della richiesta pervenuta al 112 NUE che segnalava il danneggiamento nei confronti di un’auto in sosta di un gruppo giovani turisti tedeschi e appresa sul posto la descrizione del presunto protagonista dell’atto, nel corso della perlustrazione delle vie limitrofe, intercettavano il marocchino 25enne nei pressi dalla Stazione Como Lago che corrispondeva alla descrizione acquisita dai turisti stranieri.

I poliziotti fermato il presunto autore del danneggiamento, che si è mostrato sin da subito insofferente al controllo, non possedendo alcun documento comprovante la propria identità personale veniva accompagnato in Questura per l’identificazione.

Dalle risultanze degli accertamenti è emerso che l’uomo è irregolare e colpito da diversi precedenti ordini di allontanamento dal territorio nazionale, nonché titolare di numerosi alias. Veniva riconosciuto dai giovani turisti, giunti in Questura per formalizzare la denuncia del danno, attraverso l’individuazione fotografica che ha permesso agli agenti di attribuire all’uomo la responsabilità dei fatti.

Il 25enne è stato formalmente indagato in stato di libertà per danneggiamento e successivamente, messo a disposizione degli esperti dell’Ufficio Immigrazione, a suo carico è stato redatto un nuovo ordine di allontanamento a lasciare il territorio italiano da ottemperare entro 7 giorni.