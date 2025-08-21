EROS RAMAZZOTTI. DOPO TRE ANNI ECCO IL NUOVO SINGOLO “IL MIO GIORNO PREFERITO / MI DÍA PREFERIDO”. IL 9 GIUGNO 2026 A MILANO A STADIO SAN SIRO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 agosto 2025 – A distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, Eros Ramazzotti pubblica domani venerdì 22 agosto il nuovo singolo Il mio giorno preferito (Mi día preferido) su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo per Columbia Records/Sony Music Italy su licenza Eventim Live International.

Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Ciriglianoe prodotto da CanovA – in versione italiana e spagnola – Il mio giorno preferito è un brano pop dallo spirito contemporaneo che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi. Tra solitudine e desiderio di evasione, Il mio giorno preferito è una rinascita affettiva che trasforma l’ordinario in qualcosa di speciale parlando al cuore senza perdere contatto con il presente.

Il videoclip, fuori domani alle ore 19 (CEST) con la regia di Giacomo Triglia, è un mosaico di volti, gesti e sguardi che raccontano la musica di Eros attraverso un intreccio di emozioni diverse vissute mentre il ritmo scorre in cuffia. Ognuno è immerso nel proprio silenzio e nella propria storia, eppure parte di un respiro comune.

In occasione dell’uscita del nuovo singolo, Eros Ramazzotti ha lanciato un contest mondiale esclusivo, attraverso il pre save del brano, che permetterà al vincitore di partecipare al World Tour Gala Première previsto il 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam.

La straordinaria risposta del pubblico non lascia dubbi: con oltre 80 milioni di dischi venduti e 5 miliardi di ascolti globali, Eros Ramazzotti continua a stupire con la forza e l’energia di oltre 40 anni di successi internazionali.

UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR inizierà a febbraio 2026 (prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama) e sarà anticipato dal doppio appuntamento del 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam per l’esclusivo e unico WORLD TOUR GALA PREMIÈRE. Il tour, diviso in 4 leg, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina decretando anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani. I biglietti sono disponibili su www.ramazzotti.com e www.friendsandpartners.it.