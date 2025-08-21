LA CITTADELLA DEGLI ARCHIVI ALLA VIGILIA DEL RINNOVAMENTO

I luoghi di Milano tra storia, leggenda e attualità

A cura di Assoedilizia informa

di Ben Sicchiero

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 agosto 2025 – Il robot Eustorgio, ignoto ai più, è il cuore della Cittadella degli Archivi di Milano, che conserva i documenti dell’Archivio Generale dell’Amministrazione comunale. La Cittadella è situata nell’area di Prato Centenaro (origine longobarda, attorno all’XI secolo) a Niguarda, in via Ferdinando Gregorovius 15, a poca distanza dal grande ospedale di Niguarda, primo in Italia nella sua categoria. Nella confinante Bicocca hanno sede l’omonima Università e il Teatro degli Arcimboldi.

Si tratta di un vasto complesso rettangolare composto da edifici storici e moderni, con una struttura principale di tre piani che ospita il deposito archivistico , dotato di un sistema meccanizzato di conservazione che gestisce oltre 40 chilometri lineari di documenti, pari a circa 150.000 faldoni contenenti circa 1,5 milioni di pratiche. Al centro del funzionamento della Cittadella c’è il citato Eustorgio, che estrae automaticamente i faldoni dalle corsie d’acciaio, rendendo la Cittadella uno dei più grandi archivi meccanizzati d’Europa.

Già questo primato giustificherebbe una visita. Ma c’è di più. Nei faldoni è contenuta la storia di Milano dagli inizi dell’800, della sua trasformazione nei secoli, della vita delle grandi figure che l’hanno operata ma anche della vita quotidiana dei comuni cittadini milanesi. Tra le più interessanti testimonianze, nel Fondo Storico (periodo 1802-1927 con alcune tracce risalenti al XVI secolo), si trovano: il contratto di acquisto della Pietà Rondanini di Michelangelo, l’annuncio dei funerali di Giuseppe Verdi, i registri mortuari della peste del 1638, nonché i disegni esecutivi delgrattacielo Pirelli.

La Cittadella degli Archivi accoglie ogni mese oltre 500 utenti tra studenti, ricercatori e professionisti, e il patrimonio archivistico continua ad espandersi con l’arrivo di nuove unità di conservazione provenienti dalle sedi comunali. Il complesso è anche un centro di valorizzazione culturale, offrendo uno spazio dedicato all’arte contemporanea per il pubblico e favorendo la rigenerazione urbana del quartiere.

Nel 2017 è nato il progetto “La Cittadella dell’Arte” con lo scopo sia di riqualificare esteticamente i muri di cinta della Cittadella, sia come veicolo di divulgazione dei contenuti archivistici milanesi, coronato con la trasformazione della torre in cemento armato in un’opera pubblica permanente con un neon arancione di otto metri. La Cittadella ha inoltre realizzato una serie di mostre tematiche, nate dalla collaborazione con università, istituzioni culturali e associazioni. Le esposizioni hanno permesso di valorizzare il patrimonio archivistico e di proporre una lettura inedita della storia milanese e internazionale.

Ma una grande novità è in arrivo. Si chiama Archivio Metropolitano di Milano-Cittadella (Mi.MA.C.) Un progetto di ampliamento e modernizzazione della Cittadella, volto a trasformarla nel più grande archivio meccanizzato d’Europa. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di archiviazione altamente tecnologico, con una capacità complessiva di ulteriori 90 chilometri lineari di documenti, destinato a ospitare non solo la documentazione del Comune, ma anche quella di altri enti pubblici.

Il progetto di ampliamento, avviato nel 2024 e in fase di conclusione, prevede la riqualificazione delle strutture esistenti e la costruzione di nuovi spazi, inclusi un archivio meccanizzato, uffici e aree destinate agli utenti. Il cuore del progetto è un nuovo impianto automatizzato dotato di nuovi robot archivisti, in grado di gestire e catalogare i documenti con precisione e rapidità. Così anche Eustorgio si godrà la meritata pensione.