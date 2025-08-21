MILANO. SGOMBERO DEL LEONCAVALLE: LE DICHIARAZIONI DELLA POLITICA; MANIFESTAZIONE IL 6 SETTEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 agosto 2025 – Dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo, avvenuto stamane, ecco le dichiarazioni della politica giunte in redazione:

Durante, la giornata, Daniele Farina, esponente del Leoncavallo ed ex deputato di Prc e Sel ha spiegato che c'è "l'ipotesi di convocare una manifestazione nazionale per sabato 6 settembre" come risposta allo sgombero di oggi, preceduta da un'altra assemblea pubblica "di carattere cittadino".

LEONCAVALLO: MIRABELLI (PD), INTERROGAZIONE A PIANTEDOSI, PERCHÉ IL COMUNE DI MILANO NON È STATO AVVISATO DELLO SGOMBERO?

Milano, 21 agosto 2025 – “Chiederemo con una interrogazione al ministro Piantedosi di spiegare la scelta di sgomberare il Leoncavallo tenendo volutamente all’oscuro il Comune di Milano”. Lo annuncia il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.

“Da anni si stava lavorando a una soluzione che salvaguardasse gli interessi di tutti senza cancellare un’esperienza storica e importante come quella del centro sociale. – prosegue Mirabelli – Quella strada non va abbandonata. Il modo in cui il Governo interviene su Milano è inaccettabile, ispirato più a mettere in difficoltà l’amministrazione che alla collaborazione istituzionale”.

MARCORA (FDI): “LEONCAVALLO FINALMENTE MESSO FINE A ILLEGALITÀ INACCETTABILE! DA SINDACO SALA PAROLE INACCETTABILI!”

MILANO, 21 agosto 2025 – Il Consigliere comunale di Milano di Fratelli d’Italia Enrico Marcora, ha dichiarato: “Finalmente si è messo fine, con lo sgombero del Leoncavallo, ad una illegalità da troppo tempo perpetuata a Milano che ho denunciato anche controcorrente dai banchi di Palazzo Marino! “.

Marcora aggiunge: “Il Sindaco Sala, invece di applaudire alla fine della illegalità si nasconde dietro “non sapevo!” Anche qui si conferma il peggior Sindaco di Milano del dopoguerra!”

Sgombero Leoncavallo. Scurati (Lega): “Finalmente liberato lo stabile. Basta con zone di illegalità a Milano”

Milano, 21 agosto. “Finalmente, dopo decenni di occupazione, e precisamente dal 1994, è stato sgomberato uno stabile da tutti riconosciuto come simbolo di illegalità. Una ferita aperta nella città di Milano, regno di degrado, abusivismo e malavita. Uno sgombero atteso da tanto, troppo tempo e che purtroppo è stato rinviato un centinaio di volte.

Nonostante le amministrazioni di sinistra abbiano sempre strizzato l’occhio a questa realtà, addirittura premiando le “Mamme del Leoncavallo” con l’Ambrogino d’Oro, ora i milanesi perbene non potranno che essere contenti, perché si chiude finalmente una triste pagina della realtà del nostro capoluogo lombardo”.

Così il Consigliere della Lega Silvia Scurati commenta lo sgombero del Leoncavallo avvenuto nella mattinata di oggi.

Capelli (PD Milano) – La destra sgombera il Leoncavallo, mentre Casapound rimane al suo posto. Avanti con il Sindaco per una soluzione condivisa

“Il Leoncavallo per 50 anni è stato un tassello importante della storia di Milano. Ha rappresento per tante generazioni uno spazio aperto, di socializzazione e cultura. E’ stato, anche per la mia generazione, un punto di riferimento per tante e tanti. E poi, a metà Agosto, è arrivata la scelta del Ministro Piantedosi accompagnata subito dalle parole di Matteo Salvini. I Ministri della legalità a targhe alterne: distratti quando Casapound rimane serenamente al suo posto al centro di Roma.

Ma noi che abbiamo a cuore la cultura dal basso, la socialità e la solidarietà guardiamo al futuro e ai bisogni della città. Per questo sosteniamo il lavoro del Sindaco e dell’amministrazione di trovare una strada trasparente e innovativa per lo spazio pubblico autogestito. D’altronde il futuro condiviso del Leoncavallo è una cosa che orgogliosamente il centrosinistra ha nel programma dal 2011. E di fronte a chi protegge Casapound e sgombera il Leoncavallo, la nostra strada è mettere davanti il diritto di Milano alla socializzazione e cultura dal basso.”

Così Alessandro Capelli, Segretario del PD Milano Metropolitana.

MILANO, ORLANDI – DELL’ACQUA (FDI): “NESSUNO SPAZIO A CHI È ABUSIVO DA 50 ANNI. LO SGOMBERO DEL LEONCAVALLO ERA DOVUTO”

Milano, 21 agosto 2025 – “Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo rappresenta un atto di giustizia e di rispetto verso i cittadini onesti. Da oltre cinquant’anni quell’area è stata occupata abusivamente, diventando il simbolo di un’ingiustizia tollerata troppo a lungo. Nessuno spazio e nessuna corsia preferenziale possono essere concessi a chi ha costruito la propria esistenza nell’illegalità, sottraendo diritti e opportunità a chi rispetta le regole”. Così in una nota congiunta Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, Fratelli d’Italia Milano, che aggiungono: “Milano ha bisogno di legalità, decoro e sicurezza, non di zone franche dove l’abuso viene premiato e la legge ignorata. Lo sgombero del Leoncavallo è un segnale importante: finalmente si restituisce dignità alla città e si riafferma un principio basilare, quello per cui le regole valgono per tutti.

Un ringraziamento va al Governo che ha avuto il coraggio e la determinazione di ripristinare la legalità anche laddove per decenni è stata calpestata. È questa la direzione giusta per Milano e per l’Italia intera”.

Sgombero Leoncavallo, Cecchetti (Lega): “La legge è uguale per tutti, stagione dell’illegalità finita”

Milano, 21 agosto – “Dopo decenni di illegalità tollerata dalla sinistra, finalmente la legge viene fatta rispettare anche al Leoncavallo. Lo sgombero di oggi a Milano è un segnale chiaro: la stagione dei centri sociali al di sopra delle regole è finita. La Lega ha sempre chiesto legalità e sicurezza, e con il lavoro del Ministro Salvini questo principio viene ribadito con forza. La legge è uguale per tutti e chi occupa senza titolo deve andarsene, senza se e senza ma”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Rocca (Fratelli d’Italia) : nessuno spazio al Leoncavallo, nessun regalo agli abusivi

“Continuiamo a ribadire il nostro no all’assurda proposta della Giunta Sala e della sinistra milanese di trovare una soluzione, soprattutto dopo lo sgombero di questa mattina, per il centro sociale abusivo Leoncavallo.

Nessuno spazio dev’essere regalato a chi è abusivo da 50 anni.

Continuiamo ad opporci all’idea di regolarizzare una realtà che fa business abusivamente da mezzo secolo.

Una grave mancanza di rispetto ai cittadini perbene. Nessuno spazio pubblico e nessuna corsia preferenziale, visto che l’ipotesi di trasferire il Leoncavallo in un capannone di via San Dionigi (Municipio 4) è stata più volte lanciata in Consiglio comunale e a mezzo stampa.

È da evidenziare che l’immobile, di proprietà comunale, si trova in mezzo a due parchi recentemente riqualificati, di fianco a realtà produttive e a pochi minuti dall’Abbazia di Chiaravalle, un’ipotesi scellerata”.

Dichiarano Francesco Rocca e Davide Rocca, rispettivamente Consigliere comunale e del Municipio 4 per Fratelli d’Italia a Milano.

LEONCAVALLO, SARDONE (LEGA): FINALMENTE SGOMBERO PER I DELINQUENTI, ORA COMUNE NON OSI REGALARGLI SPAZIO

“Dopo anni di occupazioni finalmente sgomberato il centro sociale Leoncavallo, covo di delinquenti e ritrovo di illegalità e abusivismo da decenni. I compagni devono lasciare lo spazio occupato dove fanno affari illeciti da anni nel silenzio complice della sinistra. Nonostante gli appelli e la solidarietà vergognosa di larga parte della sinistra, finalmente la legalità è stata ripristinata.

Ora il comune di Milano non osi concedere, con bandi di favore, uno spazio pubblico a questi criminali come purtroppo successo con il Lambretta. No a regali ai centri sociali! Serve attenzione massima anche per possibili immediate occupazioni altrove. Ricordo tra l’altro le vergognose dichiarazioni passate del sindaco Sala che aveva definito il Leoncavallo un valore storico per Milano. Ora la sinistra ci eviti gli attestati di stima verso gli antagonisti: i centri sociali vanno solo chiusi!”

Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega e consigliere comunale.

V. A.