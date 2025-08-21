OLIMPIADI 2026, MORELLI: TEMPI OK PER LA DIGA DEI RECORD E PARCHEGGIO DI LIVIGNO

Di
Redazione
-
0
24

(mi-lorenteggio.com) Roma 21 agosto 2025 – “Un Parcheggio interrato da 550 posti e la diga più grande e alta d’Europa saranno due degli obbiettivi centrati in vista delle Olimpiadi invernali 2026, un grande dono per i territori che, dopo l’evento internazionale, renderanno Livigno una delle Capitali mondiali degli sport alpini”. Il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, oggi a Livigno per un sopralluogo, esprime soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori in prospettiva delle Olimpiadi Milano -Cortina.

Entrando nello specifico, il senatore cita il nuovo parcheggio di Livigno “che fornirà un prezioso servizio durante i Giochi e sarà operativo per abitanti e turisti già dalla prossima primavera” ma ancora la “diga che si gioca il primato europeo per altitudine, realizzata a 2500 metri, che assicurerà l’innevamento del comprensorio”. Tra le opere Olimpiche, prosegue il

Sottosegretario, “in dirittura di arrivo ci sono la Variante di Tirano, gli allargamenti della Statale 36 , tra Civate e Giussano, sulle quali proseguono i lavori e che permetteranno una maggior sicurezza e i ponte Manzoni di Lecco”.

Dunque, tabella di marcia rispettata, “un ottimo lavoro – conclude Morelli – grazie alla caparbietà del Governo e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Matteo Salvini, ma anche grazie all’impegno di una amministrazione comunale attenta, precisa, diligente ed estremamente collaborativa”.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui