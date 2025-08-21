OLIMPIADI 2026, MORELLI: TEMPI OK PER LA DIGA DEI RECORD E PARCHEGGIO DI LIVIGNO

(mi-lorenteggio.com) Roma 21 agosto 2025 – “Un Parcheggio interrato da 550 posti e la diga più grande e alta d’Europa saranno due degli obbiettivi centrati in vista delle Olimpiadi invernali 2026, un grande dono per i territori che, dopo l’evento internazionale, renderanno Livigno una delle Capitali mondiali degli sport alpini”. Il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, oggi a Livigno per un sopralluogo, esprime soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori in prospettiva delle Olimpiadi Milano -Cortina.

Entrando nello specifico, il senatore cita il nuovo parcheggio di Livigno “che fornirà un prezioso servizio durante i Giochi e sarà operativo per abitanti e turisti già dalla prossima primavera” ma ancora la “diga che si gioca il primato europeo per altitudine, realizzata a 2500 metri, che assicurerà l’innevamento del comprensorio”. Tra le opere Olimpiche, prosegue il

Sottosegretario, “in dirittura di arrivo ci sono la Variante di Tirano, gli allargamenti della Statale 36 , tra Civate e Giussano, sulle quali proseguono i lavori e che permetteranno una maggior sicurezza e i ponte Manzoni di Lecco”.

Dunque, tabella di marcia rispettata, “un ottimo lavoro – conclude Morelli – grazie alla caparbietà del Governo e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Matteo Salvini, ma anche grazie all’impegno di una amministrazione comunale attenta, precisa, diligente ed estremamente collaborativa”.

Redazione