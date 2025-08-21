Rubano una carta di credito e fanno acquisti per oltre 3.000 euro: fratello e sorella identificati e denunciati

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 21 agosto 2025 – Nella giornata di martedì scorso la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova a seguito della denuncia a carico di due giovani, fratello e sorella, responsabili qualche giorno fa, del furto di una carta di credito e del suo successivo utilizzo per acquistare merce di vario genere. Il più giovane dei due, 19enne, infatti, il 10 agosto scorso si era introdotto furtivamente nei locali adibiti a spogliatoio della struttura riabilitativa “Villa al Lago” nel quartiere Belfiore di Mantova, riuscendo a forzare vari armadietti in uso ai dipendenti ed asportando da uno di essi una carta Postepay con relativo codice pin. Immediatamente dopo, il ragazzo, con la complicità di sua sorella, 24enne, si era recato presso il Centro Commerciale “Quattroventi” di Curtatone, dove aveva acquistato articoli di abbigliamento, telefonia ed articoli per la casa per un totale di 3.500,00 euro circa pagando con la carta di credito rubata. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica, consentivano di identificare i due presunti autori del gesto, già noti alle forze dell’ordine, che venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di indebito utilizzo di carte di credito ed il solo 19enne anche per il reato di furto aggravato. A seguito della perquisizione effettuata nell’abitazione degli indagati, gli investigatori riuscivano e recuperare gran parte della merce acquistata, nonché alcuni dei capi di abbigliamento indossati dai malviventi per compiere l’azione delittuosa.

Si precisa che il procedimento è ancora in corso e che i due denunciati sono da considerarsi innocenti sino a quando non interverrà una sentenza definitiva di condanna.

Redazione