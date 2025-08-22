F1. GP D’ITALIA 2025: CON TRENORD BIGLIETTI SPECIALI E CORSE STRAORDINARIE VERSO PROVE E GARA PER MONZA

Domenica 7 settembre, 21 corse straordinarie fra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2025 – In occasione del Gran Premio d’Italia 2025, Trenord mette in pista biglietti speciali e corse straordinarie per raggiungere in treno l’Autodromo Nazionale di Monza da Milano e da tutta la Lombardia fra venerdì 5 e domenica 7 settembre, giorni di prove e gara.

Come ogni anno, l’azienda ferroviaria potenzia il servizio per consentire ad appassionati di Formula 1 e curiosi di raggiungere il Tempio della Velocità in treno, in modo comodo e sostenibile. Una proposta apprezzata dai tifosi, come confermano i numeri delle passate edizioni: solo nel 2024 sono stati venduti 33mila biglietti speciali dedicati al GP.

Sabato 6 e domenica 7 settembre saranno effettuate otto corse straordinarie fra Milano Centrale e Monza. Inoltre, domenica 7 i collegamenti fra Milano Porta Garibaldi e Biassono Lesmo Parco saranno potenziati con 21 corse in più, senza fermate intermedie. I treni straordinari si aggiungeranno alle corse da e per Monza e Biassono già previste da orario. Per tutti i giorni della manifestazione, i treni diretti alle stazioni di Monza e Biassono viaggeranno alle massime composizioni disponibili.

Biglietti speciali da Milano e da tutta la Lombardia

Per raggiungere il GP fra venerdì 5 e domenica 7, verso prove e gara, Trenord propone due biglietti speciali, acquistabili sia online, su giteintreno.trenord.it, sia presso le biglietterie e i punti vendita autorizzati.

Per chi parte da Milano, è disponibile il ticket speciale “GP Monza Treno+Navetta Nera Autodromo”, che comprende al costo di 10 euro il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta della Linea Nera fino al Gate G dell’Autodromo.

Per chi parte dal resto della Lombardia è disponibile “GP Monza Trenord Day Pass”, che a 13 euro comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione a Monza o Biassono-Lesmo. In più, “Trenord Day Pass” prevede la gratuità per i ragazzi under 14 che viaggiano con il titolare del biglietto.

I treni verso il GP di Monza

Come negli scorsi anni, Trenord potenzierà l’offerta di treni per raggiungere il GP. Sabato 6 e domenica 7 saranno effettuate otto corse straordinarie – quattro per direzione – fra Milano Centrale e Monza. Sarà possibile viaggiare a bordo dei treni aggiuntivi con i biglietti speciali “Treno+Navetta Nera” e “Trenord Day Pass”, ma anche con biglietti e abbonamenti ferroviari o integrati validi da e per Monza.

Per la gara, domenica 7 saranno effettuate 21 corse straordinarie – 12 la mattina, 9 al pomeriggio per il rientro – fra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la stazione più vicina all’ingresso del circuito. Sarà possibile viaggiare sui treni straordinari con il biglietto speciale dedicato, acquistabile al costo di 5 euro su giteintreno.trenord.it, fino a esaurimento posti, o con “Trenord Day Pass”.

Sarà possibile raggiungere il GP anche a bordo delle corse previste da orario delle linee S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco, S11 Milano-Como-Chiasso, S9 Saronno-Milano Lambrate, R14 Milano-Carnate-Ponte San Pietro, RE8 Milano-Lecco, RE80 Milano-Como-Lugano.

Ulteriori informazioni sul servizio straordinario per il GP – con orari e fermate delle corse – e sui biglietti speciali sono disponibili su trenord.it e App.

Per informazioni su come raggiungere l’evento in auto e sui parcheggi è possibile consultare i siti del Comune di Monza www.comune.monza.it e di Monza Mobilità https://monzamobilita.it/.

