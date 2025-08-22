Linea Chiasso-Milano: travolto e ucciso da treno, circolazione ferroviaria rallentata in prossimità di Carimate

(mi-lorenteggio.com) Carimante, 22 agosto 2025 – Dalle ore 18:40 sulla linea Chiasso-Milano la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Carimate, in via della Stazione, per l’investimento di una persona da parte di un treno, che è deceduta. Inutili sono stati i soccorsi dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario di un’ambulanza e di un’automedica.

In corso gli accertamenti da parte dell’autorità competente presente sul posto.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire rallentamenti fino a 30 minuti, limitazioni e cancellazioni.