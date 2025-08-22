MOTOCICLISMO. ASSESSORE FRANCO: LA SEI GIORNI DI ENDURO È UN ORGOGLIO PER BERGAMO E PER LA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 22 agosto 2025 – “La Sei Giorni di Enduro Mondiale è un evento straordinario che rende onore alla nostra terra, valorizzando una disciplina sportiva e culturale profondamente radicata nel DNA bergamasco”. Così l’assessore regionale Paolo Franco (Casa e Housing sociale), intervenuto oggi alla cerimonia di apertura della 6DAYS-ISDE, manifestazione che si concluderà il 29 agosto.

L’assessore Franco ha indirizzato un particolare ringraziamento al Moto Club Bergamo, “realtà storica e instancabile, che con passione e competenza ha reso possibile l’organizzazione di una manifestazione di rilevanza mondiale” sottolineando come l’enduro non rappresenti soltanto una competizione sportiva, ma anche “una scuola di vita, capace di trasmettere ai giovani valori come il sacrificio, la tecnica e il rispetto delle regole”.

“Bergamo – ha detto ancora l’assessore Franco – non si limita a ospitare un evento internazionale: ne è protagonista. L’enduro qui ha generato aziende, professionalità e occupazione, creando risorse economiche e posti di lavoro grazie a una passione che unisce sport, impresa e territorio”.

“Da cittadino di Vertova, terra di grandi campioni – ha concluso – voglio incoraggiare i nostri atleti: date il massimo, questo è il vostro Mondiale. Onorate ogni curva e ogni traguardo, anche per le vostre famiglie che vi hanno sostenuto con sacrificio e passione”.

