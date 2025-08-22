MOTORAID: ritornano AUDAX1000 ed il Trofeo Agenti di Vigilanza Stradale

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 22 agosto 2025 – Nato nel 2013 come prova del Campionato Italiano Grandondo, il motoraid Audax1000 ritorna con l’organizzazione del Moto Club Pavia dal 19 al 21 settembre 2025 includendo nel suo programma anche lo storico Trofeo degli Agenti di Vigilanza Stradale.

Ideato dal giornalista Massimo Tamburelli ed organizzato nelle sue prime edizioni dal Moto Club Varzi sui rilievi dell’Oltrepo Pavese, poi affidato al moto club Motocicli Audaci di Cagliari che lo ha realizzato per tre anni in Sardegna con formula turistico esperienziale, l’avvincente motoraid è oggi proposto in una rinnovata versione da Moto Club Pavia e Scuderia Asfalto&Polvere in collaborazione con il Moto Club Garlaschese.

Epicentro dell’evento sarà la città di Pavia.

AUDAX1000 8^ EDIZIONE

Motoraid turistico sperimentale organizzato sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, Audax1000 edizione 2025 ritorna con la sua formula originale e qualche rivisitazione tecnica figlia del motoraid internazionale Mototrek500 svoltosi nel maggio scorso: un’avventura turistica tra splendidi panorami con prove di abilità, controlli timbro e controlli orari lungo il percorso che concorreranno alla formazione della graduatoria finale.

Due tappe, sabato 20 e domenica 21 settembre rispettivamente di 400 e 250 chilometri, precedute da un prologo serale il venerdì di meno di 100 chilometri. Tutto l’itinerario si svilupperà su strade asfaltate; le partenze e gli arrivi si svolgeranno nel centro di Pavia.

Lungo il percorso i conduttori si dovranno impegnare nella navigazione tra curve, tornanti, bivi, piccole strade dimenticate, minuscoli borghi e splendidi scenari alla ricerca dei controlli timbro di passaggio; per ogni giornata sono previsti almeno tre cronometraggi di abilità o controlli orari su tratti da percorrere a tempo imposto; il gran finale proporrà una prova su percorso ad anello, con la formula “ad inseguimento” (sempre a tempo imposto), allestita in viale XI febbraio a pochi passi dal Castello Visconteo di Pavia.

La media oraria di percorrenza dell’itinerario dovrà essere inferiore ai 35km/h, come regolamentato dalla Federazione Motociclistica Italiana e dal CdS. Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme del Codice della Strada.

Per la navigazione sul percorso sarà utilizzata la collaudata applicazione WHIP da installare su smartphone; la stessa applicazione consentirà all’organizzazione di controllare in tempo reale la posizione di ciascun conduttore tramite una piattaforma “live tracking” accessibile pubblicamente via web, nonché di rilevare i transiti ai controlli timbro.

A formare la graduatoria saranno, appunto, i transiti – corretti o meno – ai controlli timbro effettuati da ciascun conduttore, e le prove di abilità e Controlli Orari misurati al centesimo di secondo dai cronometristi: 1 punto di penalizzazione per ogni centesimo di secondo di errore nel passaggio sulle prove, 3 secondi (300 punti) per ogni prova non effettuata correttamente, 10 secondi (1000 punti) di penalizzazione per ogni controllo timbro mancato …

17° TROFEO DEGLI AGENTI DI VIGILANZA STRADALE

Il ritorno di Audax1000 segna anche il rientro sulle scene del trofeo degli agenti motociclisti di vigilanza, che, disputato dal 1954 al 1990 in sedici edizioni sempre con l’organizzazione di MC Pavia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha visto la partecipazione di pattuglie di polizia locale e nazionale provenienti da tutto il mondo, incluse le rappresentanze della Polizia Stradale, spesso mattatrice dell’evento grazie ai piloti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, dell’Arma dei Carabinieri, e della Guardia di Finanza.

Il trofeo riservato agli agenti, che parteciperanno con moto ed in divisa di servizio, è inserito quest’anno nel programma di Audax1000 nella tappa conclusiva del 21 settembre.

COME PARTECIPARE

La partecipazione al motoraid Audax1000 è aperta a tutti i motociclisti maggiorenni in possesso di tessera Member valida per l’anno 2025 rilasciata da un moto club della Federazione Motociclistica Italiana; l’iscrizione è individuale ad eccezione che per gli agenti di vigilanza stradale che devono iscriversi a squadre di due componenti. Sono ammessi tutti i motocicli e gli scooter a due e tre ruote di almeno 100cc. Per chi volesse avvicinarsi a questo tipo di evento senza l’impegno delle sfide di abilità è prevista anche l’iscrizione con la formula Endurance Touring, senza graduatoria.

Cinque le categorie previste suddivise secondo specifiche del motociclo, per le quali è prevista una premiazione finale:

Categoria ME MOTO D’EPOCA – Moto d’Epoca e Sidecar con iscrizione al Registro Storico FMI.

Categoria SE SCOOTER EPOCA – Scooter e Sidecar scooter con iscrizione al Registro Storico FMI.

Categoria MM MOTO MODERNE – Motocicli e Sidecar di qualsiasi anno di costruzione NON iscritti al Registro Storico FMI.

Categoria SM SCOOTER MODERNI – Scooter e Sidecar Scooter di qualsiasi anno di costruzione NON iscritti al Registro Storico FMI.

Categoria AG – TROFEO AGENTI VIGILANZA STRADALE (partecipazione limitata alla tappa 2 del 21 settembre) – tutte le moto di servizio di qualsiasi tipo ed anno di produzione condotte da Agenti di Polizia in divisa d’ordinanza.

A queste si aggiunge la citata categoria ET ENDURANCE TOURING per i conduttori che intendono partecipare ad AUDAX1000 senza effettuare le Prove di Abilità ed i Controlli Orari.

Al temine della manifestazione sarà stilata la graduatoria finale individuale, e, per i partecipanti al Trofeo Agenti di Vigilanza Stradale, la graduatoria di pattuglia/squadra.

A tutti i conduttori (inclusa la categoria ET) che al termine delle tre giornate avranno effettuato l’intero percorso sarà assegnata, a prescindere dalla posizione in graduatoria, la medaglia di FINISHER AUDAX1000 2025.

Quota di partecipazione 120,00 euro.

Per l’iscrizione ed ogni altra informazione: www.audax1000.it