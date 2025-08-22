POSTE ITALIANE: A GUDO VISCONTI RIAPRE OGGI L’UFFICIO POSTALE POLIS

Ambiente più accogliente e nuovi servizi della Pubblica Amministrazione tra cui anche la richiesta di rilascio e rinnovo passaporto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2025 – L’Ufficio Postale di Gudo Visconti ha riaperto oggi, in una veste rinnovata. Sono terminati nella sede di Via Monte Grappa, infatti, i lavori di ristrutturazione finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati la ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione e percorso tattile per non vedenti, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico, installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale e della sicurezza della sede.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico), i certificati anagrafici e di stato civile ed è possibile presentare la richiesta di rilascio e rinnovo passaporti.

L’ufficio postale di Via Monte Grappa è a disposizione dei cittadini con i consueti orari, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.900 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis.

Redazione