Sequestrati droga e contanti ad Asso: arrestato un 37enne

(mi-lorenteggio.com) Como, 22 agosto 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha proceduto all’arresto di un 37enne tunisino in località Asso (CO), per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, a seguito delle indagini svolte al fine di monitorare il fenomeno dello spaccio di cocaina.

Intorno alle 17.00, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Como, hanno effettuato un servizio dedicato di osservazione e monitoraggio di un esercizio commerciale, ad Asso (CO), ponendo la loro attenzione su un uomo 37enne e sui suoi movimenti sospetti, ma poco fraintendibili, di attività di spaccio.

Gli agenti, notando la sua abitualità all’interno del locale, accertando e documentando le continue cessioni di sostanze stupefacenti da parte del 37enne, hanno proceduto al controllo di polizia all’interno dell’esercizio ed alla perquisizione dell’uomo, che ha portato al rinvenimento di 1gr di cocaina suddiviso in dosi pronte per la cessione, 15gr di hashish, nonché €710, provento dell’attività di spaccio, dato anche lo status di disoccupato del soggetto.

E’ stato, quindi, tratto in arresto in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, notiziato il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como e momentaneamente disposto nelle camere di sicurezza della Questura di Como, in attesa del processo in direttissima che si terrà in data odierna.

L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Como, si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, che rappresenta una delle principali minacce per la sicurezza e l’ordine pubblico.