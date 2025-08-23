Como – Lazio, annullati i biglietti acquistati in violazione alla determina dell’OMNS. Accesso allo stadio solo con tagliandi validi

(mi-lorenteggio.com) Como, 23 agosto 2025 – La Questura di Como, dopo gli accertamenti effettuati con la collaborazione dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Como, ha richiesto alla Società Como 1907 l’annullamento dei titoli validi per la partita Como 1907 vs Lazio – in programma allo Stadio G. Sinigaglia il 24/08/2025, acquistati per i settori di casa, i cui titolari sono risultati residenti nella regione Lazio e che, al momento dell’acquisto, hanno inserito fittiziamente dati anagrafici diversi o un’altra residenza rispetto a quella reale, in palese violazione della determinazione nr. 32/2025 dell’ONMS e delle conseguenti disposizioni del GOS.

La Questura invita a non recarsi allo Stadio senza un valido titolo d’accesso. Inoltre sono al vaglio dell’Autorità di Ps le condotte tenute per ogni altra valutazione di tipo amministrativo oltre alle eventuali responsabilità penali