Il Questore di Milano sospende la licenza al “Life Club”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 agosto 2025 – Il Questore di Milano Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni all’esercizio pubblico denominato “Life Club’’ sito a Milano in viale Piero e Alberto Pirelli n°6.

Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Greco Turro hanno notificato la sospensione al titolare del locale. A metà maggio, i poliziotti sono intervenuti in viale dell’Innovazione per la segnalazione di un’aggressione e sul posto hanno notato due persone ferite che avevano trascorso la serata presso il locale; all’uscita, uno dei due era stato attinto con uno spray urticante da un addetto alla sicurezza e successivamente, dopo essersi allontanati, i due erano stati raggiunti da un gruppo di avventori che, per futili motivi, li avevano aggrediti.

Una settimana dopo i poliziotti, transitando nei pressi della discoteca, sono intervenuti per una lite tra donne, scaturita per motivi di gelosia, a seguito della quale un’avventrice ha riportato una prognosi di sette giorni. L’8 giugno scorso gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nei pressi del locale per la segnalazione di una rissa tra più avventori; sul posto i poliziotti hanno rinvenuto numerosi cocci di bottiglia sparsi sulla strada e sul marciapiede.

Il 15 giugno, inoltre, gli agenti sono intervenuti due volte nella stessa giornata prima per una lite tra due donne e poi quando, al momento del deflusso, hanno notato un avventore ferito disteso a terra il quale, senza apparente motivo, era stato aggredito da sei avventori.

Infine, il locale è risultato essere già destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza, emesso nel 2024 durante la precedente gestione, per analoghe problematiche.

Redazione