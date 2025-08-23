Lonato del Garda. Folle fuga ad alta velocità nelle vie del centro cittadino, poi aggressione agli Agenti: arrestato 50enne pluripregiudicato

Questore: Misure di Prevenzione Personali Foglio Di Via Obbligatorio

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 23 agosto 2025 – Nella serata di ieri gli investigatori della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Brescia, a seguito di un’attività di indagine a Lonato del Garda hanno individuato una autovettura VOLVO V50 rubata a Brescia il giorno precedente .

I Poliziotti, dopo aver effettuato un servizio di osservazione e pedinamento seguendo il veicolo per le vie cittadine, decideva di fermare e bloccare il conducente.

L’uomo – un 50enne italiano residente a Brescia con a carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio, per resistenza a Pubblico Ufficiale e spaccio di stupefacenti – mostratosi da subito non collaborativo, invece di aderire all’invito degli Agenti di fermarsi accelerava improvvisamente tentando di fuggire ad alta velocità per le vie del Centro cittadino compiendo numerose infrazioni al Codice della Strada: nello specifico, incurante dei pedoni e dei veicoli che transitavano, saliva su un marciapiede per poi attraversare a tutta velocità gli incroci con il semaforo rosso , mettendo a repentaglio l’incolumità di chiunque aveva avuto la sventura di trovarsi in quei luoghi.

Gli Agenti, messisi subito all’ inseguimento, riuscivano a bloccare il veicolo in una strada sterrata ove il conducente, nel tentativo di seminarli, era fuggito sino a trovarsi la strada sbarrata da un fosso irriguo.

Costui, costretto a quel punto ad abbandonare il veicolo, dapprima tentava nuovamente la fuga, questa volta a piedi; quindi, una volta raggiunto e fermato dai Poliziotti, iniziava a colpirli violentemente con calci e pugni , fintanto che questi ultimi, con non poca difficoltà, riuscivano a bloccarlo definitivamente.

Dopo essere stato condotto presso gli uffici della Questura, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria e alla luce degli elementi raccolti il malvivente veniva arrestato per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e per ricettazione, e quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in considerazione della pericolosità sociale del soggetto, dei suoi precedenti e della sua inclinazione a delinquere, ha disposto nei suoi confronti – in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – le Misure di Prevenzione Personali dell’ Avviso Orale di Pubblica Sicurezza e del Foglio di Via Obbligatorio con il Divieto di far ritorno nel Comune di Lonato del Garda per i prossimi 4 anni , che avrà effetto a partire dalla data di scarcerazione.

“Ancora una volta Agenti di Polizia hanno dovuto subire una violenta reazione con conseguente messa in pericolo della propria incolumità da parte di un pregiudicato intenzionato a sottrarsi ad un controllo di Polizia – ha messo in evidenza il Questore Sartori -. Non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato, nel fare rispettare la legge, debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo è stato deciso di procedere all’arresto del malvivente ed all’applicazione nei suoi confronti delle Misure di Prevenzione Personali”.