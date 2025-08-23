Mantovani (FdI-ECR): “Francesco Musotto, esempio di passione civile e di vera buona politica”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 agosto 2025. “Con la scomparsa dell’onorevole Francesco Musotto perdiamo un uomo delle istituzioni che ha saputo interpretare la politica con passione, equilibrio e spirito di servizio. Un politico di lungo corso che, sia a livello locale che europeo, ha sempre messo al centro il bene comune, mantenendo un tratto umano e dialogante che lo ha reso stimato anche al di là delle appartenenze di partito.

La sua Palermo e l’intera Sicilia gli devono molto: da presidente della Provincia e da parlamentare ha saputo coniugare visione e concretezza, contribuendo allo sviluppo del territorio con dedizione e serietà.

Musotto ha vissuto anche la difficile esperienza di accuse rivelatesi false, che lo hanno visto vittima di quel distorto circo mediatico-giudiziario che troppo spesso ha infangato la vita di uomini onesti. Nonostante questo, non ha mai smesso di credere nella buona politica e di dedicarsi con coerenza e dignità al servizio della comunità.

Per chi fa politica oggi, il suo impegno e la sua testimonianza rimangono un esempio da seguire: la dimostrazione che si può vivere la politica come missione, senza cedere al rancore e senza mai rinunciare ai propri principi.

Alla famiglia, ai suoi cari ed ai tanti amici giungano le mie più sentite condoglianze. La sua eredità morale e civile resterà un punto di riferimento per Palermo, per la Sicilia e per tutti coloro che credono ancora nella forza rigeneratrice della politica intesa come servizio.” Lo dichiara Mario Mantovani, europarlamentare del gruppo FDI-ECR.