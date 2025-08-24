Monza. Blitz antidroga: sequestrati 2,5 kg di stupefacenti e 11mila euro in contanti. Due arresti ed un denunciato

(mi-lorenteggio.com) Monza, 24 agosto 2025 – Nella giornata del 22 agosto 2025 tra la provincia di Monza e Milano e’ stata svolta un’importante operazione antidroga della Polizia di Stato di Monza e della Brianza. Gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato due cittadini italiani di 31 e 57 anni e denunciato un terzo di 43 anni, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, denaro contante e materiale per il confezionamento.

Le indagini sono partite da una segnalazione tramite l’app YouPol della Polizia di Stato, che consente l’invio di segnalazioni anonime direttamente alle centrali operative degli uffici della Polizia di Stato, e cosi’ e’ stato possibile individuare un’abitazione usata come base logistica per l’attività di spaccio.

Durante le perquisizioni gli agenti hanno rinvenuto 1,3 kg di hashish e 1,2 kg di marijuana, confezionati in buste sottovuoto pronte per la vendita, oltre a bilancini di precisione, rotoli di pellicola, una macchina per il sottovuoto e altri strumenti per il dosaggio delle dosi.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche 11.400 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. Dai telefoni cellulari recuperati sono emerse chat WhatsApp con ordini di droga e indicazioni di pagamento tramite IBAN intestato a una finta società di vendita online di prodotti per animali, usata per mascherare il traffico illecito.

In alcuni casi lo stupefacente era nascosto in scatole di mangime per gatti, espediente usato per eludere eventuali controlli.

L’operazione conferma l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella lotta al traffico di droga e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Gli arrestati sono stati condotti presso il Carcere di Monza e di Milano e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza, per la successiva convalida.

Redazione