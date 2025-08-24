Rocca (Fratelli d’Italia): “Per l’Ucraina la Giunta Sala proceda con l’intitolazione di un giardino dedicato alle vittime dell’Holodomor”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 agosto 2025 – “Lo scorso gennaio è stata approvata una mozione in Consiglio comunale che chiede al Sindaco e alla Giunta di intitolare un luogo di Milano, un giardino, alle vittime dell’Holodomor, la carestia forzata e provocata dal regime comunista sovietico in Ucraina nel 1932 e nel 1933 che ha provocato la morte di circa quattro milioni di ucraini.

Il Parlamento europeo, la Camera e il Senato italiani, riconoscono l’Holodomor come genocidio ai danni del popolo ucraino.

Sia questa la concreta occasione dell’Amministrazione comunale per esprimere vicinanza e solidarietà all’Ucraina ricordando una tragedia che è stata per anni negata e oggi è ancora poco conosciuta.”

Dichiara Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ricordando il giorno dell’indipendenza dell’Ucraina.

Redazione