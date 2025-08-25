ABBIATEGRASSO, RIPULITA DAI  RIFIUTI LA SPIAGGIA DEL TICINO

Gev, Guardiaparco e Polizia Locale alla Gabana per la seconda giornata di attività di informazione sui comportamenti da tenere nel rispetto della natura

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 25 agosto 2025 – Seconda giornata all’insegna del rispetto della natura lungo le spiagge del Ticino. Ieri domenica 24 agosto, le Guardie Ecologiche Volontarie e i GuardiaParco del Parco del Ticino hanno svolto attività di sensibilizzazione e informazione in una delle spiagge più frequentate del Ticino in provincia di Milano: la spiaggia della Gabana ad Abbiategrasso.

Un piccolo gioiello di grande valore naturalistico che nei weekend estivi viene letteralmente presa d’assalto da gruppi di avventori che lasciano rifiuti di ogni genere oltre ai resti delle grigliate

Di concerto con l’amministrazione comunale di Abbiategrasso e l’Assessore competente Chiara Bonomi, l’attività ha visto la partecipazione del Commissario della Polizia Locale di Abbiategrasso, la Dott.ssa Maria Malini, e la presenza del presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni.

“E’ con piacere che ieri ci siamo trovati ad Abbiategrasso, presso la località Gabana, per portare avanti l’iniziativa informativa e sanzionatori nei confronti dei fruitori delle aree del nostro Ticino che non rispettano le regole – ha dichiarato il Presidente del Parco, Ismaele Rognoni -. Chiunque può trascorrere una piacevole giornata immerso nella natura, a contatto con il Fiume, ma nel pieno rispetto della normativa, quindi è per questo motivo che, dopo la macro operazione a Vigevano dello scorso weekend, oltre ad aver controllato nel medesimo fine settimana altri territori del Parco, come la zona del Ponte delle Barche di Bereguardo, questa mattina abbiamo deciso di intervenire con una task force anche in un punto estremamente sensibile del territorio, come peraltro segnalato da diversi cittadini”.

Anche ai fruitori della spiaggia La Gabana, le Gev del Parco hanno spiegato le poche e semplici regole che si chiedono: parcheggiare l’auto nei posteggi dedicati, le modalità relative all’accensione dei fuochi e soprattutto di non abbandonare i rifiuti. Il mancato rispetto di queste poche regole di civiltà crea problemi di sicurezza sulle strade e di inquinamento quando cumuli di rifiuti sono abbandonati sulla spiaggia o lungo i sentieri nei boschi.

Stante la presenza di rifiuti abbandonati sul suolo, nonostante l’attività di raccolta e smaltimento non sia di competenza del Parco del Ticino o delle Guardie Ecologiche Volontarie, le GEV si sono rimboccate le maniche e hanno deciso di ripulire l’area, raccogliendo i rifiuti all’interno di sacchi e depositandoli nei cassonetti presenti sul posto.

“Voglio ringraziare i nostri Volontari di Protezione Civile e le GEV del Parco che dimostrano sempre di più di avere un radicato attaccamento non solo al territorio – ha aggiunto il Presidente Rognoni – , ma anche ai temi ambientali ed alla tutela di un ecosistema unico in Regione Lombardia. Estendo il mio ringraziamento personale all’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso ed alla sua Polizia Locale, oltre alle GEV della Provincia di Pavia con cui oramai abbiamo avviato una vera e proficua sinergia”.

“Ieri mattina i controlli sono difatti stati effettuati unitamente ad agenti della Polizia Locale di Abbiategrasso e voglio quindi rimarcare l’importanza che vi sia sempre dialogo costruttivo e voglia di agire da parte di tutti gli Enti al fine di poter massimizzare queste imponenti operazioni di informazione e di repressione nei confronti degli incivili che rovinano il nostro Parco”, ha concluso il Presidente del Parco del Ticino.

Redazione