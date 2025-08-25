Ad Abbiategrasso le celebrazioni per Santa Rosa da Lima

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 25 agosto 2025 – La Pro Loco unitamente ad uno spontaneo gruppo promotore promuove da oltre

venti anni: la Celebrazione della nostra Santa Patrona.

Quest’anno è in programma per sabato 06 Settembre p.v presso la Basilica di Santa Maria Nuova.

Il programma prevede una parte laica con la presenza di Prodotti della terra in Piazza Marconi, tradizione che vorremmo riprendere, già dalla

mattina, la Santa in Italia è protettrice dell’Agricoltura. E’ prevista anche una parte di animazione per i più piccoli che culminerà, verso le

ore 17, con la Pinata ( simile alla nostra pentolaccia), fantoccio che alla rottura rilascia piccoli omaggi.

Seguirà poi, in Basilica di S Maria Nuova: la cerimonia religiosa a cui farà seguito, in quadriportico, l’esibizione di Davide Avila, bravissimo

polistrumentista cresciuto con noi che stà facendo una brillantissima carriera, e di un gruppo di ballo con musiche e ritmi tipici del Sudamerica.

