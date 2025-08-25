AL VIA COCA-COLA PIZZA VILLAGE – MILANO

IL FOOD FESTIVAL DEDICATO ALLA CULTURA DELLA PIZZA, ICONA DELLA GASTRONOMIA ITALIANA.

Dal 2 al 7 settembre, un ‘villaggio’ nel Parco di CityLife ospiterà i migliori maestri pizzaioli, ma anche masterclass, laboratori e ogni sera live musicali gratuiti.

INGRESSO GRATUITO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 agosto 2025 – Manca poco, solo 8 giorni, perché il villaggio riapra le sue porte. Da martedì 2 a domenica 7 settembre torna infatti a Milano per il terzo anno consecutivo COCA-COLA PIZZA VILLAGE, ormai da anni consacrato come il Food Festival italiano per eccellenza dedicato a sua maestà la Pizza.

Con le 600.000 presenze dell’edizione napoletana 2025 (che si è tenuta, lo ricordiamo, dal 1° al 6 luglio), Napoli passa il testimone a Milano, dopo il successo delle prime due edizioni che hanno segnato la crescita del format a livello nazionale.

“Pizza Village Milano è giunto alla sua terza edizione e da tre anni rappresenta un appuntamento imperdibile per la cittadinanza. Lo dimostrano le 100.000 persone che ogni anno animano l’evento. La migliore pizza napoletana, intrattenimento, condivisione e tanta musica, fanno di Pizza Village un evento unico nel suo genere. Un progetto che parte da lontano con il primo appuntamento a Napoli nel 2011 e un percorso di sviluppo e crescita che ha visto negli anni il format superare anche i confini nazionali. Tanti i brand che dal suo esordio hanno ceduto nella bontà del progetto, da quelli storici ai nuovi partner, supportandoci e arricchendo l’evento di iniziative e contenuti e questo ci rende particolarmente orgogliosi. Non ci resta quindi che dare appuntamento a tutti al Parco di City Life per una settimana di puro gusto e divertimento!” dichiarano gli organizzatori.

L’evento torna a Milano, quindi, e torna nella location che ha ospitato anche le edizioni 2023 e 2024: il Parco di CityLife, che con i suoi 9.000 metri quadrati di superficie si trasformerà in un vero e proprio villaggio, all’insegna della convivialità. “Siamo entusiasti di ospitare, per il terzo anno consecutivo, Coca-Cola Pizza Village, l’evento che unisce l’amore per la pizza, lo svago e il divertimento all’aria aperta. Offrire a tutta la cittadinanza la possibilità di poter vivere e partecipare ad iniziative come questa è da tempo fra gli obiettivi principali di SmartCityLife. E, grazie all’App. SmartCityLlife e ai nostri canali social è possibile rimanere sempre aggiornati sull’iniziativa e tutti i numerosi eventi nel parco di CityLife.” dichiara l’Arch. Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife.

Un evento imperdibile quindi con le migliori pizzerie della tradizione napoletana, che hanno animato il villaggio di Napoli a inizio luglio e che ritroveremo a Milano con una selezione di pizze speciali, oltre alle classiche, create appositamente per l’evento:

· Vincenzo Capuano con la sua “Diavola alla nonno Enzo”

· Errico Porzio con la sua “Pizzimbocca”

· Gino e Toto Sorbillo, e la “Lombardia”

· L’Antica Pizzeria da Michele, e la “Zola”

· Fresco, e la sua “Lasagnetta”

· Ciro Cascella 3.0, con “Scugnizzo per sempre”

· Biga, e la sua “Amatriciana”

· Modus, con “Pizza, fichi e culatello”

· Mamo, con la “Carbonara”

· Locanda degli Arcimboldi, con la “Zuccarona”

· Bottega Ghiotta, che sarà presente in area hospitality con due pizze speciali: Diavola e Bottega Ghiotta

· Porzio…ni di pizza con “Giovane” e “Fiò e Salam”

Tanti saranno anche i contenuti proposti dai partner, perché Pizza Village è soprattutto un lavoro di squadra. Coca-Cola, Title Sponsor dell’evento, come nel recente evento di Napoli, sarà protagonista con attività di engagement, concorsi, con l’iniziativa “Condividi Coca-Cola” e con un’area ludica. A completare l’esperienza gastronomica, la combo Coca-Cola | Pizza in teglia, che saprà coniugare gusto, semplicità e leggerezza, diventando uno dei riferimenti più riconoscibili dell’edizione. Coca-Cola, title sponsor della manifestazione, conferma ancora una volta la sua capacità di parlare a un pubblico trasversale, affiancando l’esperienza gastronomica con una proposta di intrattenimento emozionale e conviviale diventata simbolo dell’edizione, anche grazie al Social Table che anche quest’anno caratterizzerà l’area dove gustare una delle eccellenze italiane, la pizza, accompagnandola con l’inconfondibile gusto di Coca-Cola.

Mulino Caputo, Founding Partner del villaggio, ritorna con Le gettonatissime masterclass di Casa Caputo, condotte ogni giorno da alcuni tra i più noti maestri pizzaioli, che offriranno al pubblico momenti di formazione, spettacolo e racconto. Un format collaudato negli anni che continua a unire conoscenza, artigianalità e passione. Ogni giorno saranno disponibili 2 masterclass (da 16 partecipanti ognuna) per le quali ci si potrà prenotare online, tramite form sul sito di Pizza Village:

· 2/09 19:30 Simone Nicolosi – 21:00 Antonio Falco

· 3/09 19:30 Gino Sorbillo – 21:00 Paolo De Simone

· 4/09 19:30 Pasqualino Rossi – 21:00 Albertone Buonocore

· 5/09 19:30 Fabio Cristiano – 21:00 Gigino Capuano

· 6/09 19:30 Salvatore Mugnano – 21:00 Errico Porzio

· 7/09 19:30 Maddalena Amoriello – 21:00 Vincenzo Capuano e Nonno

Ritroveremo anche Peroni Nastro Azzurro, birra ufficiale del Village, come protagonista di “Storie di Gusto”, all’interno della The House of Peroni Nastro Azzurro. Si potrà vivere una vera esperienza culinaria con l’obiettivo di valorizzare l’abbinamento vincente tra birra italiana di qualità evarie specialità gastronomiche, ogni volta diverse e raccontate dai loro stessi creatori.

E nella città-simbolo della cultura dell’aperitivo non può mancare il menù aperitivo con la frittatina di Pasta Garofalo, altro simbolo della cultura gastronomica partenopea, da abbinare con un drink a propria scelta tra le diverse proposte dell’evento.

Ma COCA-COLA PIZZA VILLAGE è anche occasione di spettacolo e intrattenimento con una proposta di eventi musicali, gratuiti, ogni sera che prevedono:

martedì 2 settembre Lucio con Lucio, omaggio in Trio a Dalla e Battisti. Con Fabrizio Pollio, Giuseppe Magnelli e Raffaele Kohler

mercoledì 3 settembre Rosario Miraggio

giovedì 4 settembre Cristina D’Avena

venerdì 5 settembre Nick The NightFly

sabato 6 settembre Disco Piano Bar

domenica 7 settembre Malasartoria Milano feat. Ensi: il collettivo milanese incontra una leggenda del rap italiano, Ensi, per un live unico dove rap e jazz si intrecciano senza compromessi, realizzato in collaborazione con Blue Note Milano.

Un programma che presenta una varietà assoluta di stili musicali, e che saprà quindi incontrare il gusto di un pubblico che si prevede supererà le 100.000 presenze.

Un ambia e ricca offerta quindi quella di COCA-COLA PIZZA VILLAGE a Milano, evento organizzato da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, con masterclass, beer-experience, mixology, social table, e musica live, ma la regina resterà sempre lei: la Pizza! Vi aspettiamo nel suo regno: Parco di CityLife, dal 2 al 7 settembre, dalle 18 alle 23, a ingresso gratuito!

Pizza Village è un grande gioco di squadra:

Title Sponsor: Coca-Cola; Founding & Global Partner: Mulino Caputo; Global Partner: Latteria Sorrentina, Ciao Il Pomodoro Di Napoli, Caffè Toraldo; Main Sponsor: Peroni Nastro Azzurro e Grana Padano; Official Sponsor: Garofalo, Aperol, Ploom, Olio Basso, Pasticceria Malià, Nerea; Partner tecnici: Forni Magliano, Goeldlin, Iotti, Sacar, A.M.C.

Redazione