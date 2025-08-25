ARRESTATO CITTADINO MAROCCHINO IN STAZIONE A MONZA CHE TENTA DI SOTTRARSI AL CONTROLLO ED AGGREDISCE GLI AGENTI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 25 agosto 2025 – Nel pomeriggio del 23 agosto 2025, durante un’attività di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria di Monza, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino marocchino del 1981, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Lombardia.

Alla vista delle pattuglie, l’uomo tentava di darsi alla fuga. Durante l’inseguimento veniva visto estrarre dalla tasca due piccoli involucri, con tutta probabilità contenenti sostanza stupefacente, che ingeriva per impedire agli operanti di polizia di verificarne il contenuto. Una volta raggiunto, opponeva una violenta resistenza colpendo gli agenti con calci e spintoni, tanto da procurare lesioni a uno di loro.

Bloccato e accompagnato presso gli uffici della Questura, veniva successivamente sottoposto ad accertamenti medici per verificare le sue condizioni di salute, a seguito dell’ingerimento degli oggetti. Terminati i controlli sanitari, l’uomo veniva tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per porto abusivo di arma, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm, e denunciato per la violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Grazie alla professionalità e alla determinazione degli operatori della Squadra Volante, la situazione è stata riportata alla calma senza ulteriori conseguenze per i cittadini. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, fissato per il 25 agosto 2025 presso il Tribunale Ordinario di Monza.