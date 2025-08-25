BIGA PRESENTE AL COCA-COLA PIZZA VILLAGE CON LO CHEF SIMONE NICOLOSI 

Dal 2 al 7 settembre al parco di CityLife, il maestro pizzaiolo accoglie il pubblico con le sue creazioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 agosto 2025 – In occasione della terza edizione di Coca-Cola Pizza Village, evento in programma a Milano da martedì 2 a domenica 7 settembre, nell’area del parco di CityLife, tra i migliori maestri pizzaioli sarà presente Simone Nicolosi, pizza chef della pizzeria milanese Biga, recentemente entrata per la prima volta nella prestigiosa guida 50 Top Pizza Italia. Nel corso dei sei giorni dell’evento, dalle ore 18:00 alle 22:30 delizierà il pubblico con le sue specialità: Amatriciana (Pomodoro marzanella giallo, guanciale Amatriciano, fior di latte, fonduta di pecorino, cristalli di bacon, olio EVO, basilico), Marinara (Pomodoro San Marzano DOP, Olio EVO Bio Aromatizzato all’Aglio Rosso Caramellato, Fuori Cottura, Origano secco Siracusano) e Margherita (Pomodoro San Marzano DOP, Fior di Latte, Basilico e Olio EVO Bio).

Coca-Cola Pizza Village Milano anche quest’anno propone al pubblico due possibilità di degustazione: il caratteristico menù standard (pizza, bibita, caffè) a un costo di 20 euro o la speciale combo Coca-Cola e pizza in teglia, al costo di 12 euro. La modalità di acquisto è completamente digitale, con un semplice QR code da presentare direttamente in pizzeria o nei bar dell’evento, per ritirare il menù desiderato, dopo aver completato l’acquisto dallo sito www.pizzavillage.it il tutto comodamente dal proprio smartphone.

Anche quest’anno, il format è caratterizzato da una ricca proposta di intrattenimento e social engagement, live performance ogni sera dal palco dell’evento e masterclass dedicate al prodotto più iconico della cucina italiana. Lo spazio sarà il luogo ideale per rilassarsi, ma anche conoscere persone nuove all’insegna del gusto e della condivisione.

Simone Nicolosi, milanese di origini siciliane, vanta più di vent’anni di esperienza, iniziata all’interno di una pizzeria di Castellammare di Stabia. Ogni pizza presente da Biga Milano è ideata e realizzata da lui, usando solo ingredienti di pregio e lavorando con la biga al 100%. La tecnica di lievitazione lenta, la conoscenza delle materie prime e la sua voglia di creare abbinamenti sempre nuovi, contrasti e sapori, rendono il prodotto finale un’entusiasmante esperienza per il palato. La pizzeria Biga Milano prende il nome proprio dall’impasto a base di biga, lievitato 36 ore. Aperto nel 2021 da un’idea dell’imprenditore Gennaro Esposito, il locale è situato in due sedi, nei centrali e modaioli quartieri della città: Isola, in Via Antonio Pollaiuolo 9, e Moscova, in Via Alessandro Volta 20. Biga è nella classifica 50 Top Pizza Italia; è stata premiata con “Due Spicchi” da Gambero Rosso e ha vinto il premio Pizza Gluten Free dell’anno conferito dalla Guida Milano e Lombardia a Tavola 2025 (grazie a un laboratorio dedicato presente nella sede di Isola, certificata AIC).

