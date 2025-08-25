BrianzAcque, dal 1° settembre nuovo cantiere PNRR contro la dispersione idrica a Carate Brianza

(mi-lorenteggio.com) Carate Brianza, 25 agosto 2025 – Circa 360 metri di condotta da sostituire. Investimento di oltre 1,2 milioni di euro. Atteso un risparmio annuo superiore a 3.500 metri cubi d’acqua

Monza, 25 agosto 2025 – Nuova tranche di lavori per il grande progetto di BrianzAcque, finanziato dal PNRR, per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 22 comuni della Brianza. Annunciato per il prossimo lunedì, 1° settembre, l’avvio di un cantiere che si snoderà nel comune di Carate Brianza per un totale di circa 360 metri di condotta. Un’operazione che, si stima, consentirà di evitare la dispersione di 9,75 metri cubi di acqua al giorno pari a oltre 3,5 mila metri cubi all’anno. Secondo i calcoli del settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, i lavori avranno all’incirca una durata complessiva di circa 3 mesi e mezzo per un costo di poco oltre 1,2 milioni di euro.

Le aree interessate. I lavori si svolgeranno presso la rotatoria di via Marengo, lungo la strada statale SS36, e fuori ambito stradale all’interno di un’area verde in zona Q8, affianco alla SS36, in parte al confine con il Comune di Verano Brianza. Qui le vecchie condutture, non più idonee a garantire ai cittadini un servizio pienamente efficiente, verranno dismesse e sostituite con tubazioni di nuova generazione. Per effettuare la sostituzione del “segmento” di rete, per il cantiere di acquedotto in corrispondenza della rotatoria di via Marengo si impiegherà la classica tecnica dello scavo a cielo aperto prevedendo, ove necessario, la chiusura temporanea della strada e l’istituzione di viabilità alternativa concordata con la Polizia Locale e l’Amministrazione comunale. Per quel che riguarda, invece, l’ulteriore nuovo tratto di rete in attraversamento alla Statale 36 i lavori non influiranno sulla viabilità poiché è programmata la posa mediante la particolare tecnica no-dig di “perforazione orizzontale non guidata”, senza dover ricorrere ai tradizionali sistemi di scavo a cielo aperto.

