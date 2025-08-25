Calcio in tv, dove vedere tutte le competizioni 2025 / 2026

Milano, 25 agosto 2025 – Il panorama calcistico televisivo per la stagione 2025/2026 si presenta più frammentato che mai, con una vera e propria “spezzatino” di diritti che costringe gli appassionati a destreggiarsi tra diverse piattaforme per seguire le proprie squadre del cuore. L’abbonamento a un’unica emittente non è più sufficiente per godere di tutte le partite, un fenomeno che riflette la crescente competizione tra i broadcaster e la monetizzazione spinta di uno degli sport più seguiti al mondo. Questo modello, pur garantendo una copertura capillare e una disponibilità quasi quotidiana di match, pone il tifoso di fronte a una scelta complessa e spesso onerosa, tra abbonamenti, pacchetti e servizi on-demand.

Le partite quotidiane e il fenomeno del “calcio spezzatino”

Il concetto di “calcio spezzatino” è ormai una realtà consolidata. La programmazione non si limita più al weekend, ma si estende su quasi tutti i giorni della settimana, con incontri di campionato, coppe nazionali e tornei europei che si susseguono senza sosta; per questa ragione è importante, per il tifoso o per il semplice appassionato di calcio, essere sempre aggiornati su base quotidiana cercando in rete informazioni sul calcio in tv oggi. Questa abbondanza di partite è il risultato di un’attenta strategia di marketing e programmazione: spalmare le gare su più giorni permette di massimizzare l’audience e gli introiti pubblicitari, evitando la sovrapposizione di match di cartello e offrendo un flusso costante di contenuti agli abbonati. Tuttavia, ciò ha anche modificato le abitudini dei tifosi, che sono passati dalla tradizionale “domenica calcistica” a un impegno quasi quotidiano, rischiando un senso di saturazione. La logica economica che muove questa frammentazione è chiara: più pacchetti di diritti venduti a diverse emittenti significano maggiori guadagni per le leghe e i club, ma per il consumatore finale si traduce in un labirinto di abbonamenti.

Dove vedere le singole competizioni nella stagione 2025/2026

Per orientarsi in questo scenario, è fondamentale conoscere la distribuzione dei diritti televisivi per ogni singola competizione.

Serie A

La Serie A rimane il campionato di punta in Italia e la sua visione è divisa principalmente tra DAZN e Sky. DAZN detiene i diritti esclusivi per la maggior parte delle partite, in genere sette su dieci per ogni turno, trasmesse in streaming. Sky, invece, si è assicurata i diritti di co-esclusiva per tre match a turno, solitamente uno il sabato, uno la domenica e uno il lunedì, offrendo la trasmissione via satellite e in streaming. Questo assetto costringe, di fatto, gli appassionati a sottoscrivere un abbonamento a entrambe le piattaforme per non perdere neanche una partita della propria squadra.

Champions League

Le coppe europee rappresentano un altro tassello cruciale del mosaico. La Champions League, il torneo per club più prestigioso, è un esempio emblematico di questa suddivisione. I diritti sono in mano a diverse emittenti: Sky trasmette la maggior parte delle partite, offrendo una copertura completa del torneo. Amazon Prime Video si è assicurata i diritti di trasmissione in esclusiva della miglior partita del mercoledì, una mossa strategica per attirare nuovi abbonati alla sua piattaforma di streaming. Infine, anche Mediaset, attraverso Canale 5, si è ritagliata uno spazio trasmettendo in chiaro la miglior partita del martedì, rendendo un match di altissimo livello accessibile a un pubblico più vasto, senza la necessità di un abbonamento a pagamento. Questa diversificazione permette a chi non vuole spendere di godersi almeno un match a settimana, pur limitando notevolmente le scelte.

Serie B

Per quanto riguarda la Serie B e le altre competizioni, la situazione è altrettanto variegata. La Serie B è solitamente trasmessa interamente da una sola emittente, come ad esempio Sky o DAZN, che si aggiudicano i diritti in esclusiva per tutto il campionato. Le coppe nazionali, come la Coppa Italia, sono spesso appannaggio di Mediaset, che le trasmette in chiaro e in esclusiva, garantendo un’ampia visibilità a una competizione che, pur non avendo lo stesso appeal della Serie A, rimane molto seguita. Infine, per i campionati esteri, come la Premier League, la Bundesliga o la Liga, i diritti sono solitamente acquistati da emittenti come Sky o DAZN, che offrono pacchetti specifici per gli amanti del calcio internazionale. In sintesi, il tifoso moderno deve essere un vero esperto di pacchetti e abbonamenti, pianificando con attenzione le proprie sottoscrizioni per seguire l’intera stagione calcistica.

L. M.