Ceriano – Fine settimana con la Festa Patronale

Due giorni di appuntamenti in centro

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 25 agosto 2025. Il prossimo fine settimana a Ceriano Laghetto si celebra la festa patronale, ricorrenza della consacrazione della chiesa parrocchiale di San Vittore.

La festa è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia di San Vittore Martire, e propone diversi appuntamenti di intrattenimento accanto a quelli religiosi.

Il via sarà sabato 30 agosto alle 18 con l’apertura dei mercatini di hobbystica e dei punti ristoro tra piazza Diaz e via Cadorna. La serata proseguirà dalle 21 con il concerto della band “Luna Punk”, che animerà il centro con musica e allegria. Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli: dalle 17.30 al Giardinone si terrà il laboratorio “Battaglia navale – Pirati contro Vichinghi”, mentre dalle 18 sarà possibile cimentarsi con i mini quad. In biblioteca, inoltre, torna l’iniziativa culturale “Adotta un libro”.

La giornata di domenica 31 sarà invece caratterizzata dal momento religioso più significativo: alle 11, nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la Santa Messa solenne alla presenza anche di sacerdoti originari di Ceriano Laghetto o che hanno svolto qui parte del loro ministero. In serata, alle 20, prenderà il via la tradizionale processione per le vie del paese, seguita in piazza Diaz da uno spettacolare laser show.

Per tutta la durata della manifestazione, in piazza San Vittore Martire sarà attiva la consueta pesca di beneficenza.

