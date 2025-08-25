Como, ruba merce dal negozio, inseguito dalla commessa la sua fuga termina in mezzo alle decine di poliziotti impegnati nell’ordine pubblico dello stadio

(mi-lorenteggio.com) Como, 25 agosto 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per furto aggravato un 25enne marocchino, irregolare sul territorio, con precedenti di polizia e svariati fogli di via collezionati in vari comuni della Romagna.

Verso le 17.45 di ieri, una volante è stata inviata dalla centrale operativa in viale Recchi, su indicazioni telefoniche di una commessa di un negozio del centro città che, chiamando il 112 NUE segnalava il furto di merce avvenuto nel negozio dove lavora ad opera di un ragazzo di origini straniere, che stava inseguendo a piedi.

In effetti gli agenti, intervenendo in viale Recchi, si sono solamente occupati di prendere in consegna il 25enne marocchino, in quanto la sua fuga terminava tra le braccia di decine di poliziotti che erano impegnati nel servizio di ordine pubblico per la partita tra il Como 1907 e la Lazio.

Dal fermo gli agenti hanno così potuto recuperare dallo zaino che il marocchino aveva con sé, un paio di pantaloni ed una giacca, entrambi riconosciuti dalla commessa come la merce sottratta poco prima e di un valore pari a 144 euro.

Accompagnato in Questura sul conto del 25enne marocchino sono emersi una serie di precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, nonché svariate intimazioni e divieti a non fare ritorno in alcuni comuni della Romagna, oltre che non avere alcun titolo per rimanere sul territorio nazionale, risultando così irregolare.

Raccolta la denuncia da parte della proprietà del negozio e restituita la merce, i poliziotti hanno arrestato il 25enne marocchino per furto aggravato e avvisato il P.M. di turno che disponeva il processo con rito del direttissimo, fissandolo per questa mattina alle 10.30.

Redazione