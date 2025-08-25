Corsi di ginnastica dolce per gli over 50 residenti a Rho

Iscrizioni al via l’8 settembre, le lezioni inizieranno il giorno 22

(mi-lorenteggio.com) Rho, 25 agosto 2025 – Tornano, come da tradizione, i corsi di ginnastica dolce riservati a over 50 residenti a Rho. Le iscrizioni apriranno lunedì 8 settembre fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi sono numerosi e prevedono al massimo trenta partecipanti per ogni orario, in modo da poterli seguire adeguatamente: ogni corso potrà decollare con almeno dieci iscritti.

Le lezioni verranno proposte dal 22 settembre 2025 al 29 maggio 2026, ogni corso costa 110 euro, compresa la quota associativa.

Queste le diverse opportunità:

PALESTRA Via Alessandria 2: martedì e venerdì ore 8.55- 9.50

PALESTRA Via Alessandria 2: martedì e venerdì ore 9.50-10.45

PALESTRA Via Alessandria 2: martedì e venerdì ore 10.45-11.40

PALESTRA Via Alessandria 2: martedì e venerdì ore 11.40-12.35

PALESTRA Via Alessandria 2: mercoledì e venerdì ore 13.55-14.50

PALESTRA Via Alessandria 2: mercoledì e venerdì ore 14.50-15.45

PALESTRA Via Alessandria 2: mercoledì e venerdì ore 15.45-16.40

SCUOLA BONECCHI Ingresso Via Cornaggia 33: martedì e venerdì ore 14.30-15.25

SCUOLA BONECCHI Ingresso Via Cornaggia 33: martedì e venerdì ore 15.25-16.20

SCUOLA DE ANDRE’ Via S. di Giacomo 8: martedì ore 16.20-17.15

SCUOLA DE ANDRE’ Via S. di Giacomo 8: venerdì ore 15.50-16.45

SCUOLA FRONTINI Via Verbania 1: martedì ore 15.00-15.55

SCUOLA FRONTINI Via Verbania 1: venerdì ore 14.30-15.25

PALESTRA MOLINELLO via Trecate 52: martedì e giovedì ore 9.30-10.25

PALESTRA MOLINELLO Via Trecate 52: martedì e giovedì ore 10.25-11.20

PALESTRA MOLINELLO Via Trecate 52: martedì e giovedì ore 11.20-12.15

MOLINELLO PLAY VILLAGE via Trecate 52: martedì e giovedì ore 15.00 -16.00.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla Associazione AUSER INSIEME RHO – Via Dante, 5 – Rho Tel. 02.93922000, da lunedì a venerdì, orari: 9.00-12.00 / 15.30-18.30.

Per il corso al Molinello Play Village le iscrizioni saranno possibili dal 9 settembre 2025 a venerdì 12 settembre rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali di Via Buon Gesù 19/21, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 consegnando il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica.

In città sono presenti altri corsi di ginnastica organizzati dalle Associazioni Anziani di Terrazzano, Passirana e Mazzo. Per informazioni rivolgersi a:

G.S.T. TERRAZZANO – Via Dalmazia 13 – alla scuola primaria – Tel. 339-8903240 (il pomeriggio chiedere del sig. Garavaglia)

Associazione Anziani Passirana – Via Sant’Ambrogio 6 – Tel. 02.93162437 (dal lunedì al sabato orari: 15.00 – 19.00 chiedere della sig.ra Anna Marchi)

A.S.C.R. MAZZO – Via San Pietro 9 – E-mail: ascr.mazzo@yahoo.com; Tel. 342 76 91 084 (chiedere di Romina).

CORSO DI NUOTO

Il corso di nuoto si svolgerà alla Piscina Comunale Molinello di via Trecate 52 dal 17 ottobre 2025 al 7 giugno 2026, il venerdì dalle ore 9.50 alle ore 10.30.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere al QUIC dal 13 ottobre 2025 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 consegnando il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. Il costo del corso di nuoto, con frequenza una volta alla settimana, è di 70.00 euro annuali.

“Per mantenersi in forma e, soprattutto, in buona salute, l’esercizio fisico è fondamentale. I medici ce lo ricordano in ogni occasione, in particolare quando si parla di prevenzione – spiegano l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti e l’assessore ai Servizi Socio-assistenziali Paolo Bianchi – Tanti dolori di cui spesso ci si lamenta, ai muscoli o alle articolazioni, si possono prevenire con semplici esercizi da ripetere con una buona costanza. Questi corsi offrono l’opportunità di una ginnastica adeguata, proposta in diversi punti del territorio per consentire a tutti di partecipare agevolmente. Frequentando le lezioni si potranno anche vivere momenti di aggregazione e anche questo aiuta la salute e il buon umore. Le richieste sono sempre numerose: vi esortiamo a farvi avanti prima possibile per poter avviare tutte le opportunità messe in campo e garantire a tutti gli interessati momenti di sport e di benessere”.

