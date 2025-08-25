CRISTINA D’AVENA GUEST STAR DEL MAGICLAND FUN FESTIVAL: IL 6 SETTEMBRE ARRIVA “THE CARTOON NIGHT”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 25 agosto 2025 – Il MagicLand Fun Festival, il nuovo format estivo che ha acceso le serate di MagicLand con musica, luci ed energia travolgente, si prepara a chiudere in bellezza con un gran finale da sogno!

Dopo settimane di eventi esplosivi che hanno trasformato ogni sabato sera al parco, e tutto il weekend di Ferragosto, in un vero party a cielo aperto, il 6 settembre arriva l’ultimo, imperdibile appuntamento: “The Cartoon Night” con Cristina D’Avena.

Icona amatissima del mondo dello spettacolo, Cristina D’Avena sarà la special guest della serata conclusiva del festival. Un evento imperdibile, pensato per tutta la famiglia, per cantare a squarciagola le sigle dei cartoni animati più amati di sempre. Musica e ricordi si uniscono per creare un’atmosfera coinvolgente.

A dare il via alla serata sarà, come sempre, Ulisse Marciano, dj ufficiale del parco, pronto ad animare il pubblico con il suo sound energico. A completare l’esperienza: spettacoli di luci, ballerine, effetti speciali mozzafiato e gadget esclusivi per il pubblico.

Lo show inizierà alle 21:30, ma il divertimento comincia già dal mattino, con una giornata intera da vivere tra attrazioni adrenaliniche, aree tematiche, spettacoli live e tanto intrattenimento.

Un’occasione da non perdere per vivere una serata indimenticabile, dove passato e presente si incontrano in un mix perfetto di festa e pura magia live. Perché a MagicLand il divertimento è una cosa seria!

L’evento è incluso nel biglietto d’ingresso al parco, anche in versione pomeridiana, a partire da soli €14,90.

Redazione