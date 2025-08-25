IL BACK TO SCHOOL NON È UGUALE PER TUTTI: 

FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA DISTRIBUISCE 500 KIT SCOLASTICI E GARANTISCE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI BAMBINI ITALIANI

Lo stipendio medio annuo in Italia è di circa 25.000 euro, ma la spesa per il corredo scolastico supera i 640 euro: a Baggio, l’Albero della Vita distribuisce kit scolastici per i più piccoli.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 agosto 2025 – Come ogni anno a settembre, milioni di bambini e ragazzi tornano tra i banchi di scuola. Ma per molte famiglie italiane, soprattutto quelle numerose e in condizioni di povertà, questo momento rappresenta una vera sfida. Il costo per l’acquisto di zaini, quaderni, astucci completi e strumenti tecnici può incidere pesantemente sul bilancio familiare e, se per alcune famiglie si tratta di una spesa affrontabile, per molte altre, invece, rappresenta una fonte di preoccupazione, rinunce e fatica.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, infatti, nel 2024 il costo medio del corredo scolastico superava i 640 euro per studente, senza considerare la media di oltre 590 euro per i libri di testo obbligatori. Numeri che pesano enormemente, soprattutto se confrontati con quanto riportato nel 2024 dal XXIII Rapporto Annuale INPS secondo cui la retribuzione media annua pro capite in Italia è pari a 25.789 euro.

Per tanti bambini, la mancanza di materiale scolastico si traduce in un disagio concreto e, in alcuni casi, tali carenze possono contribuire a forme di esclusione, isolamento o persino episodi di bullismo. Inoltre, zaini non adeguati possono comportare rischi per la salute fisica e problemi posturali ai bambini, mentre la mancanza di strumenti tecnici specifici, come goniometri o squadre, può influire negativamente sui risultati scolastici, impedendo un apprendimento adeguato.

Anche quest’anno Fondazione l’Albero della Vita, da anni impegnata nel contrasto alla povertà educativa, sostiene concretamente bambini e famiglie in difficoltà grazie a progetti di accompagnamento educativo in spazi sicuri di espressione e crescita e anche attraverso la distribuzione di kit scolastici completi in tutte le sedi italiane: da Baggio nella periferia di Milano a Campasso nei pressi di Genova, dal quartiere Ponticelli a Napoli all’Aranceto di Catanzaroe, ancora, da Ponte Felcino, Ponte Pattoli e Ponte Valleceppi a Perugia al quartiere ZEN2 di Palermo.

Proprio nel quartiere di Baggio, gli operatori di Fondazione l’Albero della Vita lavorano ogni giorno per offrire occasioni concrete di riscatto e crescita a bambini e adolescenti che vivono in un contesto segnato da esclusione sociale e criminalità organizzata. Qui è attivo anche “Sguardi Fuori”, un progetto dedicato a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni in condizione di vulnerabilità, volto alla promozione di percorsi ad alta densità educativa e alla messa in rete di spazi, pratiche educative e servizi territoriali di prossimità. A Milano, inoltre, i kit scolastici saranno distribuiti anche ai bambini ospiti delle strutture residenziali per minori e ai bambini presenti negli alloggi per l’autonomia genitore/figli “La Rondine”.

“Ogni bambino deve poter iniziare l’anno scolastico con dignità e fiducia, sentendosi uguale agli altri. L’uguaglianza si vede proprio nel riconoscimento concreto dei diritti, delle possibilità, della speranza ed è per questo che da anni ci impegniamo per donare ai bambini del mondo in difficoltà delle forme di riscatto, rinascita e sviluppo e l’opportunità di vivere serenamente e dignitosamente il proprio futuro” – Isabella Catapano, Direttrice Generale della Fondazione l’Albero della Vita.

È possibile continuare a rendere possibile il cambiamento, aiutando Fondazione l’Albero della Vita a fornire kit scolastici completi ai bambini e ai ragazzi in difficoltà di tutta Italia tramite una raccolta fondi solidale.