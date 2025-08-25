Lunedì 25 agosto, alle 20:45 si gioca Inter – Torino. Alcune linee cambiano servizio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 agosto 2025 – Lunedì 25 agosto, alle 20:45 si gioca Inter – Torino. Alcune linee ATM cambiano servizio prima, durante e dopo la partita.
Linea 16
- Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza).
- Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.
- A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Certosa saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).
Linea 49
- A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.
- A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.
Linee 64 e 80
A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.
Linea Q78 (in servizio dopo le 22)
A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.