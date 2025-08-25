Piazza Visconti: lavori davanti al Municipio, si sposta temporaneamente l’ingresso al palazzo

(mi-lorenteggio.com) Rho, 25 agosto 2025. La mattina del 25 agosto 2025 l’impresa attiva per la riqualificazione di piazza Visconti ha delimitato un corsello pedonale tra la nuova fontana lineare e il Municipio, da largo Agostino Casati a via De Amicis: i pedoni lo potranno percorrere per attraversare la piazza.Il passaggio è necessario per consentire lo spostamento del cantiere sull’attuale marciapiede, oltre il limite segnato dalla presenza delle alberature.



A partire da lunedì primo settembre, per due settimane, l’ingresso del pubblico al Municipio verrà indirizzato all’accesso di servizio lato cortile. Rimarranno aperti il cancelletto che conduce al cortile comunale da largo Agostino Casati e il cancello di via De Amicis 2.Verrà chiuso, in quanto non accessibile, il cancelletto che dà sulla piazza sotto la torre verso l’angolo in cui si trovano le panchine.



“E’ necessario garantire l’accesso al Municipio dalla porta posteriore, accessibile anche a persone con disabilità, per consentire agli operai di pavimentare anche il tratto di piazza Visconti più vicino all’ingresso principale del palazzo – spiega il Sindaco Andrea Orlandi – L’interdizione dell’accesso principale è prevista solo per un paio di settimane, il tempo di realizzare la nuova pavimentazione uniforme al resto della piazza. Chiediamo a tutti un po’ di pazienza e ci scusiamo per il temporaneo disagio”.



Nella foto il corsello pedonale delimitato questa mattina e percorribile nei prossimi giorni al posto del marciapiede di fronte al palazzo municipale



Redazione