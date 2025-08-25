 Primo giorno di lavoro per Allianz Milano e colpo di mercato con Nemanja Mašulović

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 agosto 2025. Allianz Milano ha piazzato un ultimo colpo di mercato in un roster che si conferma di primissima fascia, riportando in SuperLega uno dei centrali più interessanti del panorama internazionale: Nemanja Mašulović, serbo, classe 1997. Nato il 5 ottobre 1995 a Požarevac, dotato di un fisico imponente — 205 cm di altezza per 92 kg — e di mezzi atletici di alto livello (355 cm in attacco, 330 cm a muro), Nemanja è cresciuto nei vivai di Mladi Radnik e Stella Rossa Belgrado, ha poi vestito la maglia del Vojvodina Novi Sad, con cui ha conquistato due titoli nazionali e la Coppa di Serbia. Dal 2019 ha proseguito la carriera all’estero, vincendo due campionati, due coppe e due Middle European League con l’ACH Volley Ljubljana in Slovenia, prima di approdare in Italia con la Farmitalia Catania nella stagione 2023/24. Nella scorsa annata ha giocato in Grecia con l’Olympiacos Pireo, con cui ha alzato Coppa di Lega e Supercoppa, arrivando fino ai quarti di CEV Champions League. Da quattro stagioni è presenza fissa nella nazionale serba, con la quale ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ora si prepara ai Mondiali nelle Filippine.

Un percorso di spessore che il presidente Lucio Fusaro ha definito «un vero regalo a tutti i tifosi biancorossi», sottolineando come l’arrivo di Mašulović rappresenti un innesto di esperienza internazionale, grande fisicità e qualità tecnica per la squadra di coach Roberto Piazza, decisa a recitare un ruolo da protagonista nella prossima SuperLega.

Intanto, questa mattina, è iniziata ufficialmente la preparazione: al lavoro i primi otto giocatori non coinvolti con le rispettive nazionali ai Mondiali nelle Filippine, dove sono impegnati anche coach Piazza con l’Iran e lo scout Paolo Perrone con la Francia. Sotto l’occhio attento del secondo allenatore Nicola Daldello, del preparatore atletico Giovanni Rossi e dello staff medico, la squadra ha sostenuto la prima seduta in sala pesi. La settimana proseguirà con un programma vario che prevede piscina, atletica leggera e beach volley al Quanta Club Milano.

I riflettori oggi sono però tutti sul nuovo volto di Allianz Milano che da Cannes – dove è in ritiro con la nazionale serba – ha risposto alle nostre domande.

Raccontaci qualcosa di te: la tua carriera tra club e nazionale, la famiglia, e come hai iniziato a giocare a volley.

«Da ragazzino giocavo a calcio, ma avevo sempre difficoltà a trovare scarpe della mia misura… Un giorno incontrai una persona che mi convinse a provare con la pallavolo: da lì è iniziata la mia avventura. In Serbia ho giocato con la Stella Rossa, il Vojvodina e il Mladi Radnik. Con il Vojvodina ho vinto due volte il campionato e ho partecipato alla Champions League. Poi sono passato in Slovenia, all’ACH Volley, con cui ho conquistato due titoli nazionali. Dopo l’esperienza in Italia con Catania, anche se purtroppo si è chiusa con la retrocessione, ho giocato in Grecia con l’Olympiacos, raggiungendo i quarti di Champions League. Negli ultimi quattro anni sono stabilmente in nazionale serba, con cui ho disputato le Olimpiadi di Parigi. Ho un figlio di quasi due anni e a gennaio 2026 nascerà il mio secondo. Anche mia moglie ha giocato a volley (Natasa Savović-Mašulović schiacciatrice serba con esperienze in patria, ma anche tra Stati Uniti, Ungheria e Slovenia, nell’ultima stagione nel Radnički Blasters di Belgrado ndr), così come mio fratello minore, che attualmente milita nella Sonepar Padova: non vedo l’ora di sfidarlo».

Arrivi da un’esperienza in Grecia con l’Olympiacos e hai già giocato nella SuperLega italiana a Catania nella stagione 2023-24. Com’è per te tornare in Italia, questa volta in un club che punta in alto come Allianz Milano?

«Nonostante a Catania non fossimo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi, ho apprezzato molto quella stagione: la SuperLega è il campionato più competitivo al mondo. Sono felice di tornare in Italia e soprattutto di vestire la maglia di una squadra come Allianz Milano, che punta a vincere e ad alzare l’asticella».

Conosci già coach Roberto Piazza? Quali sono i tuoi obiettivi personali per crescere e far crescere la squadra?

«Non ancora posso dire di conoscere coach Piazza personalmente, ma l’ho affrontato più volte, sia con il club che con la nazionale. Dai miei compagni serbi che hanno lavorato con lui ho sentito solo cose positive. Sono entusiasta all’idea di lavorare a Milano con un allenatore di altissimo livello. Io porterò in campo energia e spirito combattivo: credo che questo mi descriva bene come giocatore. Voglio crescere insieme con i miei nuovi compagni e dare il massimo per ottenere grandi risultati».

Cosa significa per te vestire la maglia della Serbia e come vivi la responsabilità di portare questa esperienza anche nel club?

«Per me la nazionale è un onore immenso. La Serbia ha sempre lottato per i traguardi più importanti e ora, con tanti giovani che entrano, siamo in fase di rinnovamento. L’esperienza in nazionale mi aiuta a restare al massimo livello durante tutto l’anno, giocando e allenandomi contro i migliori. Arrivare a Milano subito dopo il Mondiale sarà uno stimolo in più per essere pronto al meglio».

Come descriveresti il tuo stile di gioco da centrale? In quali aspetti ti senti più forte?

«La mia dote principale è la lettura del gioco: mi piace cercare di anticipare le scelte del palleggiatore avversario. Credo che il mio apporto a muro potrà essere molto utile alla squadra».

Conosci già Milano come città? Cosa ti aspetti dalla tua nuova vita anche fuori dal campo?

«Finora ho visto Milano solo da avversario, in occasione delle partite. Ora avrò finalmente la possibilità di viverla come cittadino. Mi aspetto una vita intensa e divertente per me e la mia famiglia».

Vuoi mandare un messaggio ai tuoi nuovi tifosi di Allianz Milano e della Curva Biancorossa?

«Ai tifosi dico: venite a sostenerci! Io in campo metto sempre tanta passione ed energia e sono sicuro che costruiremo insieme una grande stagione».

