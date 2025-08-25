Rozzano. Minorenne fermato nella notte in piazza Alboreto, denunciato: ecco il perchè

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 25 agosto 2025 – Intorno alle ore 2.30 della scorsa notte, durante il servizio di pattugliamento notturno, la polizia locale ha individuato un giovane di 17 anni che si trovava in evidente stato di agitazione, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol.

Alla vista degli agenti, il minorenne ha reagito con frasi offensive e atteggiamenti violenti, opponendo resistenza a ogni tentativo di dialogo e di aiuto. Il ragazzo è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Proseguono i controlli da parte della polizia locale a tutela della sicurezza e della legalità sul territorio comunale.

