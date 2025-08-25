TERRE D’OLTREPÒ, ASSESSORE BEDUSCHI: BUON LAVORO A COMMISSARIO LUIGI ZINGONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 agosto 2025 – “Auguro buon lavoro al professor Zingone in questa nuova e delicata sfida. La Cantina Terre d’Oltrepò rappresenta una realtà strategica non solo per il territorio pavese ma per l’intera Lombardia. Regione seguirà con attenzione questo percorso, nell’interesse dei soci, dei lavoratori e di tutta la filiera vitivinicola che ha bisogno di guardare con fiducia al futuro”.

Lo dichiara regionale l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.

Si è infatti insediato ufficialmente oggi a Broni (PV), Luigi Zingone, commissario nominato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la gestione della Cantina Terre d’Oltrepò, la più grande cooperativa vitivinicola della Lombardia.

Il suo primo atto è stato l’incontro con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali agricole. Nei prossimi giorni seguiranno i confronti con i soci della cooperativa e con i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Con l’arrivo del commissario prende avvio un percorso di lavoro che dovrà affrontare una fase particolarmente delicata della storia della Cantina, con l’obiettivo di garantire prospettive di stabilità e rilancio.

Redazione