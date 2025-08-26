Rho. “Bozzoli”, mini festival di arti performative dal 12 al 14 settembre 2025

Prima tappa delle “esperienze artistiche partecipate in Villa Burba” organizzata da Caminante | Teatro selvaggio e WHYNOT

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 agosto 2025 – “Bozzoli – esperienze artistiche partecipate in Villa Burba” è un progetto di Caminante | Teatro selvaggio, Consorzio CoopeRho AltoMilanese, WHYNOT, con coordinamento territoriale del Comune di Rho, che vuole promuovere la partecipazione della comunità rhodense a esperienze artistiche e culturali (teatro, danza, canto, musica). Obiettivo è favorire il rafforzamento di un’identità comunitaria, la costruzione di relazioni significative e l’aumento della fruizione culturale, con particolare attenzione ai giovani e alle giovani. Il progetto è finanziato dal Bando Cultura 2025 di Fondazione Comunitaria Nord Milano.

Villa Burba, luogo storico e punto di riferimento culturale per la città, accoglierà un palinsesto di iniziative capaci di proporre contenuti stimolanti e di valore e, allo stesso tempo, accessibili e inclusivi. Sarà spazio di relazione grazie a esperienze pensate appositamente per dialogare con l’ambiente e con chi lo abita.

Volontari e volontarie, già attivati grazie alla call lanciata nel mese scorso e sostenuta dal Comune di Rho, rappresentano un valore aggiunto: non solo offrono supporto organizzativo, ma sono elemento fondamentale per co-progettare e co-gestire le azioni e per rendere protagonista la comunità.

La prima azione progettuale “Bozzoli mini-festival di arti performative” avrà luogo il 12-13-14 settembre a Villa Burba, prendendo spunto dalla prima edizione pilota del 2024. Prenderà poi vita “Bozzoli EXTRA”, un palinsesto di eventi costruito insieme alla cittadinanza e ai gruppi formali e informali del territorio.

“Bozzoli mini-festival di arti performative” vede la direzione artistica e l’organizzazione di Caminante | Teatro selvaggio e WHYNOT in collaborazione con il Comune di Rho e propone eventi di teatrodanza, danza ed happening teatrale. Sono previste le perfomance Lingua di Chiara Ameglio, LUCCIOLE-esito del percorso formativo Borgata Pasolini della compagnia Sanpapiè e Good vibes only di Francesca Santamaria, e le esibizioni degli artisti under 30 selezionati tramite una call giovani. Ogni performance sarà seguita da un talk con gli artisti, in cui il pubblico avrà modo di porre domande e aprire spazi di riflessione, per “creare un dialogo artista-pubblico che possa permettere un approfondimento dei temi emersi, indagare la percezione di quanto esperito, consentire una fruizione culturale e una co-costruzione di uno sguardo artistico”, come spiegano gli organizzatori.

Completano il programma i momenti conviviali che accoglieranno pubblico, performer e organizzatori in ogni giornata e la Silent Disco nella serata del 13 settembre, ospitata nella suggestiva Sala del Camino di Villa Burba.

“Bozzoli EXTRA” – rassegna diffusa si declinerà dal settembre 2025 al giugno 2026: sarà un palinsesto di iniziative diffuso e pensato per coinvolgere in maniera più diretta la cittadinanza come agente culturale e accoglierà performance di cittadini volontari, diventando cornice di produzioni che sono espressione dei gruppi formali e informali del territorio e che stimolano a nuove tessiture culturali “dal basso”. Si inserirà l’azione del coro About 500, attivo all’interno di #Oltreiperimetri e che, ispirandosi al modello dei Community Choir anglosassoni, si configura come uno spazio aperto a tutti di valorizzazione della dimensione di comunità attraverso la pratica corale inclusiva e partecipativa. L’azione culminerà in una performance corale partecipata.

Il confronto con i cittadini che hanno risposto alla call volontari per “Bozzoli mini-festival” del 12, 13 e 14 settembre sarà costante, anche per favorire l’ingresso di nuovi cittadini nel mondo del volontariato culturale rhodense.

Così commentano gli organizzatori: “Bozzoli – esperienze artistiche partecipate in Villa Burba” è un progetto che cresce dal basso, che mette insieme energie, competenze e passioni, e che vuole regalare alla comunità non solo performance, ma occasioni di incontro, dialogo e condivisione.

Così commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro: “L’esperienza pilota dello scorso anno è stata particolarmente interessante e ora Bozzoli si ripresenta con maggiore consapevolezza e più strutturato: un percorso che coinvolge le persone, trae ispirazione dai luoghi in cui si svolgono le performance, valorizza il nostro territorio e i suoi esponenti. Attendo con particolare curiosità le proposte di settembre e i talk che seguiranno a ogni evento, stimolo per il dialogo e per lo sviluppo di nuove iniziative culturali che nascano da chi ama Rho, la vive e qui vuole esprimere le proprie qualità artistiche”.

Questo il programma nel dettaglio:

Venerdì 12 settembre

Ore 19:00 performance “Music, what’s in you?” di Lucrezia C. Gabrieli (artista associata Abbondanza/Bertoni) nel parco di Villa Burba. A seguire, talk con l’artista. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Ore 20:00 momento conviviale offerto al pubblico.

Ore 21:00 performance “Lingua” di Chiara Ameglio in Sala delle Colonne. A seguire, talk con l’artista. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria.

Sabato 13 settembre

Ore 17:00 e ore 18:30 performance “LUCCIOLE – esito del percorso formativo Borgata Pasolini” della compagnia Sanpapié nel parco di Villa Burba. A seguire, talk con la compagnia. Ingresso a pagamento.

Ore 19:45 momento conviviale offerto al pubblico.

Ore 21:00 performance “Settembre non arriverà mai” di Noemi Piva nella Sala del Filatoio. A seguire, talk con l’artista. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Dalle ore 22:00 Silent Disco nella Sala del Camino. Ingresso a pagamento.

Domenica 14 settembre

Ore 16:30 performance “Ettore” di Carmine Dipace nel parco di Villa Burba. A seguire, talk con l’artista. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Ore 18:00 performance “GOOD VIBES ONLY (beta test)” di Francesca Santamaria, nella Sala del Filatoio. A seguire, talk con l’artista. Ingresso a pagamento.

Ore 19:00 momento conviviale offerto al pubblico.

Per gli eventi con ingresso gratuito: bozzolifestival@gmail.com; oppure 351-634 8833

indicando titolo dell’evento e nome e cognome di tutte le persone per cui si prenota.

Per gli eventi con ingresso a pagamento:

prevendita su Mailticket fino a mezz’ora prima dell’evento

in caso di biglietti ancora disponibili la biglietteria aprirà in Villa Burba 30 minuti prima dell’evento; non sarà possibile l’ingresso a spettacolo iniziato

per la Silent Disco, la biglietteria aprirà in Villa Burba 30 minuti prima dell’evento e rimarrà aperta per tutta la durata dell’evento stesso.

In caso di maltempo gli eventi previsti all’aperto si svolgeranno nelle sale, solo la performance di Sanpapié verrà riprogrammata in nuova data.

Redazione